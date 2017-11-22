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22 Kasım 2017 Çarşamba 13:47

KKTC'DE KALACAKLARINI SÖYLEYİNCE...

Yine engel!

KKTC'DE KALACAKLARINI SÖYLEYİNCE...
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İsrailli turistler Larnaka Havalimanı'nda, KKTC’deki bir otelde kalacaklarını beyan edince , ülkeye giriş yapamayıp ülkelerine geri gönderildi...


İsrailli turistin, KKTC’de yapılacak olan poker turnuvasına katılmak üzere Pazartesi akşamı Larnaka Havalimanı’na geldikleri ancak KKTC’deki bir otelde kalacaklarını beyan etmeleri üzerine, ülkeye giriş yapamayıp ülkelerine geri döndükleri bildirildi.
Alithia gazetesi, Eylül ayında da benzer bir olay yaşandığını; İsrail Büyükelçiliği’nin devreye girdiğini ve bir daha böyle bir olay yaşanmayacağı sözünü verdiğini ve İsrail ile diplomatik sorunlara yol açmaması için, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliği iki hafta süreyle askıya aldığını; akabinde İsrailli turistlerin KKTC’ye geçebildiğini anımsattı.
Gazete, yönetmeliğin askıya alınmasında iki haftalık sürenin dolmasıyla, KKTC’de kalacaklarını beyan eden turistlere adaya giriş izni verilmeme prosedürünün yeniden başladığını ve 29 İsrailli turistin adaya giriş yapamadan, dün sabah ülkelerine geri döndüğünü yazdı.

 
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Anahtar Kelimeler
Geri Gönderilme Kaynak: KKTCDE KALACAKLARINI SÖYLEYİNCE...Larnaka Havalimanıİsrailli Turistler
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