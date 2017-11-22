KKTC'DE KALACAKLARINI SÖYLEYİNCE...

İsrailli turistin, KKTC’de yapılacak olan poker turnuvasına katılmak üzere Pazartesi akşamı Larnaka Havalimanı’na geldikleri ancak KKTC’deki bir otelde kalacaklarını beyan etmeleri üzerine, ülkeye giriş yapamayıp ülkelerine geri döndükleri bildirildi.

Alithia gazetesi, Eylül ayında da benzer bir olay yaşandığını; İsrail Büyükelçiliği’nin devreye girdiğini ve bir daha böyle bir olay yaşanmayacağı sözünü verdiğini ve İsrail ile diplomatik sorunlara yol açmaması için, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliği iki hafta süreyle askıya aldığını; akabinde İsrailli turistlerin KKTC’ye geçebildiğini anımsattı.