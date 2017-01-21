KKTC'DE HEDEF FETÖ ÖGRENCİ YURTLARI

HEDEF FETÖ ÖGRENCİ YURTLARI

FETÖ okullarının devrine ilişkin Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada “KKTC’de FETÖ okulu” vurgusu yapan Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cem Zorlu, Havadis’e verdiği mülakatta net konuştu

EVLERE DAĞITILDI: KKTC’de “Eğitimde FETÖ yapılanması” açıklaması ile dikkat çeken Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cem Zorlu, “yurtlardaki yapılanmalara” dikkat çekti. KKTC hükümetinin de isim isim gelişmelerle ilgili bilgilendirildiğini söyleyen Zorlu, “Sorumluların bir kısmı KKTC’yi terk etti, bazı öğrenciler evlere dağıtıldı. Biz de KKTC yönetimi de her şeyi biliyor” dedi

“FETÖ KKTC’DE DE ÖRGÜTLÜ”: Zorlu: Bu örgüt ‘eğitim yapıyoruz, öğrencilere yardım ediyoruz’ gibi masum taleplerle pek çok ülkeye sızdıkları, örgütlendiği gibi KKTC’ye de sızıp örgütlendiler. KKTC yetkilileri de bu hain ve sinsi örgütün gerçek yüzünü 15 Temmuz sonrasında gördü ve gerekli çalışmalara başladı

“KKTC DEVLETİ BİLİYOR”: Zorlu: KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova FETÖ’nün KKTC’deki faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirildi. KKTC yöneticileri bu konu ile ilgili açıklamalarda ve girişimlerde bulundular. Yurt konusunda da KKTC’li yetkililerin haberdar olduğunu sanıyorum

Havadis’in 18 Ocak’ta manşetten yayınladığı “Eğitimde ‘FETÖ’ şüphesi” haberinin ardından Türkiye’den “KKTC’de FETÖ” tartışmalarını yeni bir boyuta taşıyacak bir açıklama daha yapıldı.

FETÖ okullarının devrine ilişkin geçen hafta Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada “KKTC’de FETÖ okulu” vurgusu yapan Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cem Zorlu, Havadis’e yaptığı açıklamada; FETÖ’nün KKTC’ye de sızdığını ve örgütlendiğini, KKTC yetkililerinin de durumdan haberdar olduğunu açıkladı.

Zorlu, Havadis muhabirinin “KKTC’de FETÖ okulu var mı?” sorusuna verdiği cevapta KKTC’de FETÖ’ye ait bir okulun olmadığını bildiklerini ancak FETÖ’nün yapılanması içinde önemli bir yeri olan öğrenci yurtları için aynı şeyi söyleyemeyeceklerini kaydetti.

“FETÖ yurdundaki öğrenciler evlere dağıtıldı”

Prof. Dr. Zorlu, “KKTC’de farklı kapasite de çok sayıda FETÖ’ye ait yurtlar olduğu ancak Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu yurtların FETÖ mensuplarınca kapatıldığı, öğrencilerin ise evlere dağıtıldığı, sorumlularının önemli ölçüde adayı terk ettiği ifade ediliyor” dedi.

Cem Zorlu, KKTC’de genel durumun böyle olmasına rağmen bu öğrencilerden bir kısmının FETÖ mensubu bir iş adamına ait bir yurt binasında ağırlanmaya devam ettiğini söyledi, “bu durumdan da KKTC’li yetkililerin haberdar olduğunu sanıyorum” diye konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cem Zorlu, Havadis’in sorularını yanıtladı.

Havadis: KKTC’de FETÖ’ye ait okul var mı? Varsa bu okul veya okullar hangileridir? Bu yönde henüz bir tespit yapıldı mı? Yapılmadıysa bu ülkeler arasında KKTC’nin isminin de geçmesinin nedeni nedir?

“FETÖ KKTC’ye sızdı”

Zorlu: Bu örgüt “eğitim yapıyoruz, öğrencilere yardım ediyoruz” gibi masum taleplerle pek çok ülkeye sızdıkları, örgütlendiği gibi KKTC’ye de sızıp örgütlendiler. Pek çok kişi gibi KKTC yetkilileri de bu hain ve sinsi örgütün gerçek yüzünü 15 Temmuz sonrasında gördüler ve gerekli çalışmalara başladılar. Çünkü bu sinsi terör örgütü sadece Türkiye ve KKTC’nin değil tüm insanlığın ortak düşmanıdır.

Biz KKTC’de FETÖ’ye ait bir okulun olmadığını biliyoruz. KKTC’li yetkililer de bunun böyle olduğunu ifade ediyorlar. Ancak FETÖ’nün yapılanması içinde önemli bir yeri olan öğrenci yurtları aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Farklı kapasite de çok sayıda FETÖ’ye ait yurtlar olduğunu ancak 15 Temmuz ‘dan sonra yurtların, FETÖ mensuplarınca kapatılarak öğrencilerin evlere dağıtıldığı, sorumlularının önemli ölçüde adayı terk ettiği ifade ediliyor. Genel durumun böyle olmasına rağmen bu öğrencilerden bir kısmının FETÖ mensubu bir iş adamına ait bir yurt binasında ağırlanmaya devam ettiğini söylememiz gerekir. Bu durumdan KKTC’li yetkililerin haberdar olduğunu sanıyorum.

Havadis: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Kuzey Irak, Moldova, Uganda, Avustralya, Endonezya, Azerbaycan ile görüşmeler devam ediyor. Bunların da olumlu geçeceğine inanıyoruz.” Dediniz. Bu hususta KKTC’de hangi makamlar ile temas halindesiniz?

“Başbakan ve Eğitim Bakanı bilgilendirildi”

Zorlu: Biz hem Türkiye Maarif yetkilileri olarak hem de Devletimizin yöneticileri FETÖ’nün ülkenizdeki faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirildi. Bu belanın defedileceği konusunda pek çok görüşme gerçekleştirildi. Yöneticileriniz de bu konu ile ilgili olarak önemli ve bizim için çok değerli olan açıklamalarda ve girişimlerde bulundular. Konu ile ilgili olan arkadaşlarımız KKTC Başbakanı Sayın Hüseyin Özgürgün’ü ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Özdemir Berova’yı ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında kendilerini bilgilendirdiler.

Havadis: KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile konuya ilişkin resmi veya gayri resmi bir temasınız oldu mu?

“Eğitim Bakanlığı ile ortak projeler üretebileceğimizi gördük”

Zorlu: Evet oldu. Arkadaşlarımızla KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve KKTC Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri ile istişarelerde bulundular. Türkiye Maarif Vakfı’nın KKTC’de neler yapabileceği, KKTC’nin eğitim faaliyetlerine ne tür katkılar sağlayabileceği konusunda fikir alışverişi yapıldı. Görüşmelerimiz hala devam ediyor. KKTC Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile birlikte pek çok alanda ortak projeler üretebileceğimizi gördük. Başlayan bazı projelere katkı sunabileceğimizi gördük. İnşallah bu ortak gayretlerin olumlu neticelerine yakında hep birlikte şahit olabileceğiz.

Havadis: KKTC’de FETÖ’ye ait okul varsa bu okulun devri için süreç nasıl işleyecek?

“Elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz”

Zorlu: KKTC’de FETÖ’ye ait bir okul olmadığı için böyle bir süreç de olmayacaktır. Ancak biz KKTC’lilerin bir kardeş kuruluşları olarak kendilerine, özellikle eğitim alanında FETÖ’nün en küçük bir izinin ve etkisinin kalmaması için elimizden gelen her türlü destek ve katkıyı vermeye devam edeceğiz.



KAYNAK:HAVADİS