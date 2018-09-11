KKTC'de FETÖ Operasyonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Girne'de 3 kişi yakalandı.

Girne Polis Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün KKTC yapılanmasına yönelik operasyonda M.B, A.T. ve F.T. gözaltına alındı.

Zanlıların, gelen ihbar üzerine bir apartman dairesine düzenlenen baskında yakalandığı öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlılara 3 günlük gözaltı kararı verildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.





