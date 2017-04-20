KKTC'de Bir Kadın Cinayeti Daha

İki gün önce Mağusa’da sokak ortasında katledilen Burcu Okumuş’un yankıları hala sürerken bugün bir kadın cinayeti daha işlendi

Bir kadın cinayeti daha. İki gün önce Mağusa’da sokak ortasında katledilen Burcu Okumuş’un yankıları hala sürerken bugün bir kadın cinayeti daha işlendi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Suat Aşır isimli kişi Gamze Pehlivan isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Suat Aşır isimli şahıs yakalandı.Polis Öldürülen kadının 37 yaşındaki Gamze Pehlivan olduğunu açıkladı.Olay yerinden edilin ilk bilgilere göre cinayetin üniversite ile bir alakası olmadığı katilden kaçan Gamze Pehlivan’ın üniversite kampusuna sığındığı bildirildi.

Alınan bilgilere göre Suat Aşır, Gamze Pehlivanı 6 bıçak darbesi ile öldürdükten sonra yakmak istedi.Gamze Pehlivan’ın adaya iki gün önce geldiği bildirildi. Pehlivan’ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek.Olay yerinde bir bidon bir çakmak ve bir beyaz bez bulundu.

Günü birlik olarak bugün Kıbrıs’a gelen Suat Aşır’ın konuşmak amacıyla Gamze Pehlivan’ı yanına çağırdığı ardından da aralarında yaşanan tartışma sonrası Gamze Pehlivan’ı önce iki kere göğsünden ardından da sırtından 4 bıçak darbesiyle bıçakladığı öğrenilirken bıçaklama olayının ardından üzerine yanıcı madde dökerek Gamze Pehlivan’ı yakmaya çalıştığı iddia edildi.