KKTC'de bir ilk!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Bölümü’nde bir hastaya, ülkede ilk kez uygulanan tedavi yöntemi Spinal kord Stimulasyonu ya da halk diliyle bilinen adıyla “Ağrı Pili” tatbiki yapıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bu bir nevi ağrı tedavisi yönetimi uygulamalarından olan cerrahi bir uygulamadır. Tıp dilinde “Nöromodülasyon” denilen bu uygulamalarda, yapılan iş, özet olarak sinir hücreleri üzerinde yaratılan farklı elektrik akımlarına bağlı olarak hücre içi biyokimyasal değişiklik cevabı alınmasıdır. Yani bu teknikle, ağrı yolakları üzerinde dinamik ya da fonksiyonel kısıtlama uygulanmaktadır. Kısaca hastanın ağrı hikayesine bağlı olarak daha önceden belirlenmiş olan omurilik segmentine yerleştirilen ağrı pili ile ağrının beynin duyu merkezine ulaşmadan önce kesilmesi hedeflenen uygulama tipidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde de yeni kuşak ağrı pili cihazlarının kullanımı özellikle son 10 yılda ivme kazanmıştır. KKTC’de ilk kez 18/10/2018’de başarı ile Op. Dr. Çağın Ozankaya ve ekibi ile başarı ile uygulanmıştır. Girişimde bulunulan hastamız kronik ağrılarından tamamen kurtulmuştur.

Bu cerrahinin uygulanmasında ve başarı oranındaki en büyük kriter uygun hasta seçimidir. Buradaki ana soru kimlerin uygun olduğudur. Bu uygulamaya aday olan hastanın diğer tedavi şekillerinden (fizik tedavi, ilaç tedavisi) fayda görmemiş olması gerekmektedir. Karşımıza en sık çıkan tablo bel fıtığı, omurga kireçlenmesi ya da bel kaymasına bağlı olarak geçirdiği ameliyat sonrası sinir hasarı oluşan ya da ağrısı hiçbir şekilde dinmeyen hastalardır.

Maliyeti oldukça yüksek olan bu tedavi yöntemi, uygun kriterleri taşıması halinde hastanemize başvuran tüm hastalara uygulanacaktır.”

