KKTC'de 5 Domuz Gribi Vakası!

5 DOMUZ GRİBİ VAKASI!

Kıbrıs genelinde 5 DOMUZ GRiBi (H1N1) vakası tespit edildi.



Tespit edilen vakalarla ilgili endişe edici bir durum olmadığı öldürücü türden olmadığı için endişe edici bir durumun söz konusu olmadığı bilgisi verildi.



Gerekli tedbirler alındığı belirtilirken,kaybedilen bir hasta olmadığı da bildirildi.

Son Güncelleme: 17.01.2016 22:40