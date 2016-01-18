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KKTC'de 12 Kişi Domuz Gribi

KKTC'de Domuz Gribi teşhisi konan hasta sayısı 12’ye ulaştı!

KKTC'de 12 Kişi Domuz Gribi

KKTC'de Domuz Gribi teşhisi konan hasta sayısı 12’ye ulaştı!

18 Ocak 2016 Pazartesi 16:35
KKTC'de 12 Kişi Domuz Gribi
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 KKTC'de 12 Kişi Domuz Gribi

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ömer Gür, Domuz Gribi teşhisi konan hasta sayısının 12’ye ulaştığını söyledi

Kuzey Kıbrıs’ta Domuz Gribi teşhisiyle hastanede tedavi görenlerin sayısı 12’ye ulaştı.

Diyalog muhabirine konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ömer Gür, bu bilgiyi doğrularken, korku ve paniğe gerek olmadığını, hastaların kontrol altında olduğunu söyledi.

Hastanede tedavi görenler arasında 5 aylık bir de bebeğin bulunduğunu ifade eden Gür, “hastalar arasında 52 yaşında olan da var” dedi. Kontrol altındaki hastalara gerekli tedavi yöntemlerinin uygulandığını belirten Gür, durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Salih İzbul ise, 5 hastaya domuz gribi teşhisi konulduğunu ve 7 hasta için tam teşhisin bugün konulacağını söyledi. İzbul; bugün veya yarın basın toplantısı yapacaklarını ve son durumu detaylı olarak kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti. 

55 saatte 322 müracaat

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Ersan Berksel de dün BRT’ye yaptığı açıklamada, son 55 saat içerisinde acil servise ve oluşturulan Gribal Enfeksiyon Polikliniğine müracaat eden hasta sayısının 322 olduğunu açıkladı.

Berksel, “Müracaat eden hasta sayısı 322. Servislere yatırdığımız hasta sayısı ise şuan için 11. Bu hastaların 7 tanesi göğüs servisinde, 2 tanesi yoğun bakımda, iki vaka ise yoğun bakımda yer olmadığı gerekçesiyle YDÜ Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanemize yatırılan hastalar içerisinde bir tanesine H1NI virüsü kesin tanısı alınmıştır. Geri kalan hastalarımızın ise muhtemelen büyük ihtimalle yarın (bugün) kesin tanıları konulacaktır” dedi

“Büyük bir paniğe gerek yok…”

Başhekim Doktor Ersan Berksel, “H1NI virüsü yani domuz gribi artık mevsimsel bir grip olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla ağır seyirli olmadıkça diğer gribal enfeksiyonlar gibi onlar da tedavi edilmektedir. Yani büyük bir panik yapmamıza gerek yoktur” dedi.

Berksel, gribal enfeksiyon için ne gibi tedbirler alındığını ve halkın ne tür önlemler alabileceğini de anlattı.
Gribal enfeksiyonu olan hastaların mümkünse evlerinde kalmalarını öneren Berksel, dışarı çıkmak zorunluluğu olan hastaların ise maske takmalarını tavsiye etti.

Berksel, “Yaşlılar, hamileler, kronik hastalığı olanlar, küçük çocuklar enfeksiyona daha açık oldukları için mümkünse dışarıya çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Sık sık ellerin yıkanması önemlidir. Genel hijyen koşullarına uyulması gerek. Bol sıvı, bol vitamin alınmalıdır. Korkulacak bir şey yoktur ” dedi.



Son Güncelleme: 18.01.2016 16:39
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KKTCde Domuz Gribi Teşhisi Konan Hasta Sayısı 12’ye Ulaştı!
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