KKTC Cumhuriyet Meclisi heyeti, Brüksel’de resmi temaslarda bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Fikri Toros, Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Erek Çağatay ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’ndan oluşan KKTC Cumhuriyet Meclisi heyeti, 15-18 Ekim 2018 tarihleri arasında Brüksel’de resmi temaslarda bulundu.

Milletvekili heyeti Avrupa Parlamentosu’nda farklı siyasi gruplara mensup birçok Parlamenter, Parti Başkan ve Başkan Yardımcılarının yanı sıra, birçok AB üye ülkesinin genişleme ve komşuluk politikalarından sorumlu çalışma grubu üyeleri ile Belçika Federal Parlamento ve Senatosu nezdinde çeşitli görüşmeler ve yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirdi.

Görüşmeler sırasında, güncel gelişmeler, geçmişten bu güne yaşanan müzakere süreçleri ve bu süreçler boyunca Kıbrıs Türk tarafınca sergilenen olumlu yaklaşım çerçevesinde Kıbrıs Türk tarafının görüşleri aktarıldı. Görüşmelerde ayrıca, yayınlanan BM raporuna ve müzakere sürecinde bundan sonra izlenmesi gereken yöntem ve metodolojiye ilişkin olarak Kıbrıs Türk tarafının görüşleri dile getirilerek, sürecin sonuç odaklı ve takvim çerçevesinde tasarlanmasının önemi vurgulandı.

Milletvekilleri, Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs için ayrılmış olan 6 sandalyeden ikisinin Kıbrıs Türk tarafına ait olduğunu hatırlatarak, 2019 Mayıs ayında düzenlenecek olan AP milletvekilliği seçimlerinde Kıbrıs Türk tarafı temsilcilerinin de seçilebilmesi için gerekli olan hukuki ve siyasi prosedürlerin zorlanması için girişimde bulundu. AP Dilekçeler Komitesi’nin Kapalı Maraş’a gerçekleştirdiği tek taraflı girişim ve tek yanlı Maraş raporuna ilişkin Kıbrıs Türk tarafının görüşleri aktarıldı.

Görüşmelerde ayrıca, Adadaki iki eşit taraftan birisi olan Kıbrıs Türk halkı üzerindeki haksız izolasyonun kaldırılması yönündeki talep yetkililere bir kez daha iletildi.