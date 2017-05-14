KKTC ÇOCUK FITNESS MİLLİ TAKIMI (KÜÇÜK MELEKLER) SIRBİSTAN'I FETHETTİ.



KKTC Çocuk Fitnes Milli Takımımız, Hırvatistan, Sırbistan, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, İtalya, Arnavutluk, Slovakya, ve Bosna Hersek de dahil 112 sporcunun yer aldığı WFF FID-KIDS Balkan Şampiyonasında üstün başarıya imza atıp tüm yaş kategorileri (toplam 11 şampiyonluk) ve grup dansında 1.'liği aldı.Şampiyona sonrası duygularını paylaşan KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu, KKTC Çocuk Fitnes Milli Takımı'nın WFF FID-KIDS Balkan Şampiyonasına giderken öncelikli amacının ülkemiz KKTC'yi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak olduğunu vurguladı.Çocukların azmi ve Allahın yardımıyla, KKTC'yi en iyi şekilde temsil etmenin ve bayrağımızı Sırbistan'da gerçekleşen Şampionada dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Dahlameroğlu, bu sevinci ve gururu yaşatan başta çocuklara ve onları yetiştiren aileleri olmak üzere Milli Takım Antrenörü Neval Çelebioğlu Akgürgen ve Eğitmen ekibine teşekkür etti.Yurtdışındaki Şampiyonalarda bireysellikten öteye ülke adına yarışmanın, başarı almanın ve KKTC bayrağını dalgalandırmanın ayrı bir önemi ve anlamı olduğunu söyleyen Dahlameroğlu, KKTC'ye uygulanan tüm anlamsız, haksız ve insanlık dışı ambargolara, bu başarının cevap olduğunu belirtti.Dahlameroğlu, tüm engellemelere rağmen, fırsat ve destek verildiğinde KKTC'li çocukların ve gençlerin neler yapabileceğini bu yarışmanın ortaya koyduğunu kaydetti.Dahlameroğlu ayrıca her zaman ülke sporuna ve sporcusuna desteğini ve katkısını esirgemeyen başta Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.KKTC Çocuk Fitnes Milli Takım Antrenörü ve NEV Spor kulübü Yönetici Antrenörü Neval Çelebioğlu Akgürgen de, Balkan şampiyonasında Kıbrıs Türkü'nün adını duyurmanın onur verici olduğunu söyledi. "Şampiyon yetiştirmenin sırrı, spora küçük yaşta başlatmak tır" diyen Akgürgen, NEV Spor Kulübü'nün profesyonel eğitmen kadrosu sayesinde sağlıklı, dinamik ve iyi ahlak sahibi şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceklerini kaydetti.Diğer taraftan KKTC Çocuk Fıtnes Milli Takımının Sırbistan'da gerçekleşen Şampiyonadaki üstün başarısı yetkililer tarafından mutlulukla karşılandı.Başbakan Hüseyin Özgürgün gönderdiği tebrik mesajında, çocukların gösterdiği başarının kendisini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini vurguladı.Çocukların ülkenin geleceği olduğunu kaydeden Özgürgün, her daim desteklerinin süreceğini belirtti.En kısa zamanda çocuklarla bir araya gelmek istediğini dile getiren Özgürgün, başta çocuklar olmak üzere bu üstün başarıda emeği geçen herkesi tebrik etti.Sırbistan'da gerçekleşen Balkan Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonuna bağlı Milli Sporcu Murat Şenyiğit, KKTC adına yarıştığı şampiyonada, Vücut Geliştirme Büyük Erkekler +100 kilo'da 1.'liği elde etti.Mutluluğunu KKTC Bayrağını açarak gösteren Şenyiğit, ülkesi adına bulunduğu şampiyonada başarı elde etmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, başarıya ulaşmasında katkısı olan herkese teşekkür etti.