KKTC CMT Stutgart Turizm Fuarı’nda

KKTC CMT STUTGART TURİZM FUARI’NDA





TURİZM BAKANI SUCUOĞLU TEMASLARDA BULUNDU



Turizm Bakanlığı, yürüyüş ve bisiklet turizmine yönelik çalışan tur operatörleri ile birlikte yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmalarını sürdürüyor.

Turizm Bakanlığı Almanya’nın Stuttgart kentinde dün başlayan ve 24 Ocak’a kadar devam edecek olan CMT Stuttgart Turizm Fuarı’na katıldı.

Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, Bakanlık yetkilileri ve Almanya Turizm Ofisi personeli ile fuarın açılış törenine katıldı.

KKTC standını ziyaret eden Sucuoğlu, çeşitli ülkelerin tur operatörleri ile gün boyu bir araya geldi.

Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, TC Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri de KKTC standını ziyaret ederek, ülke turizmi hakkında bilgiler aldılar.

Fuarda, Kuzey Kıbrıs yürüyüş turizmine yönelik olarak çalışmalarını yürüten tur operatörleri yeni pazarların açılması ve ülke turizmine daha fazla turist akışının sağlanması için yoğun temaslarda bulunuyorlar.

KKTC standında Almanca ve İngilizce genel bilgi broşürleri, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele-Karpaz bölgesi broşürleri, karayolları haritası, Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmek için 50 neden broşürleri, bisiklet yolları, dağ yürüyüşü yolları, başta olmak üzere birçok broşür dağıtılıyor.

SUCUOĞLU

Fuardaki ziyaretleri ve ve görüşmelerinin ardından bir açıklama yapan Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, fuarın ülke turizmine büyük ölçüde katkı yapacağını belirtti.

Fuarın daha fazla bisiklet ve yürüyüş turizmine yönelik olduğunu dile getiren Sucuoğlu, KKTC’nin bisiklet ve yürüyüş turizmi için çok müsait olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, önümüzdeki dönemde Türkiye’deki tur operatörleri ile birlikte çalışacaklarını belirtrek, fuarda Kuzey Kıbrıs’a büyük bir ilgi olduğunu, keşfedilmemiş olması nedeni ile KKTC’nin bir cazibe merkezi haline geleceğini vurguladı.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK TURİZM FUARLARINDAN CMT STUTTGART

Almanya’nın en büyük fuarları arasında yer alan “CMT Stuttgart” Turizm Fuarı özellikle yürüyüş, bisiklet ve karavan konsepti üzerine kurulu.

98 ülkeden 2000 katılımcı firmanın yer aldığı fuarı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 240 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.