Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Şubat 2017 Pazar 07:06

KKTC Cıttaslow Heyeti Artvin’de Toplantıya Katıldı

KKTC Cıttaslow Heyeti Artvin'de Toplantıya Katıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

KKTC Cittaslow heyeti, Artvin’in cittaslow üyesi Şavşat’ta gerçekleştirilen ’Cittaslow Türkiye Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı.

KKTC’yi toplantıda KKTC Cittaslow Ağı üyesi, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Cittaslow Teknik Koordinatörü Hasan Karlıtaş ve Yeniboğaziçi temsilcisi Salamis Slow Food Lideri Umut Kurşun temsil etti.

KKTC Cittaslow Teknik Koordinatörü Hasan Karlıtaş’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre,  toplantıda, Cittaslow Uluslararası Birliği’nin Genel Direktörü Pier Giorgio Oliveti, Seferihisar Belediye Başkanı ve Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı Tunç Soyer ve 12 cittaslow üyesi belediye temsilcisi yer aldı

Cittaslow Türkiye Genel Kurulu toplantısında cittaslow ünvanını kazanan Gerze, Eğirdir ve Göynük Belediyelerine uluslararası cittaslow üyelik sertifikaları verildi.

Cittaslow 2019 Uluslararası Genel Kurulu  KKTC’de gerçekleştirilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak
EFSANE ŞANINA YAKIŞIR BİR GECEYE İMZA ATTI EFSANE ŞANINA YAKIŞIR BİR GECEYE İMZA ATTI
GAÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ, TC MOLDOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE ZİYARETTE BULUNDU GAÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER...
Fizyoterapistler Birliği Başkanlığına Şahveren Çakartaş Getirildi Fizyoterapistler Birliği Başkanlığına Şahveren...
İkinci Çocuğunu Bekliyordu İkinci Çocuğunu Bekliyordu
Tüketiciler Derneği’nden Rumlar Ve Ab’ye Çağrı Tüketiciler Derneği’nden Rumlar Ve Ab’ye Çağrı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Haberi Oku