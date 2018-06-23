"KKTC Atatürkçü Yaşam Derneği: “Olay KKTC’nin Ne Kadar Bağımsız Olduğunun Göstergesi”

KKTC Atatürkçü Yaşam Derneği Genel Başkanı Ahmet İşcan “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okulda diplomalardaki resimlerin başörtülü mü yoksa başörtüsüz mü olacağı konusuna Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın talimat verir gibi müdahil olması hiç bir yurttaşımızın asla kabul edeceği bir durum olmamalıdır“ dedi.
İşcan yazılı açıklamasında “Akdağ, Milli Eğitim Bakanımız Cemal Özyiğit’e faşist diyebilecek kadar cüretkar olma hakkını kendinde bulabilmiştir. Dernek üyelerimiz başta olmak üzere tüm halk olarak biz bağımsız bir ülkede yaşıyoruz iddiasında isek sadece şimdiki değil her zaman ve her koşulda ülke yöneticilerimizin her hangi birinin rencide edilmesine sessiz kalmamamız bizlerin onurlu insanlık davranışımız olmalıdır” ifadelerini kullandı.