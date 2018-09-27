KKTC Alevi Kültür Merkezi Pazar Günü Aşure Etkinliği Yapıyor

KKTC Alevi Kültür Merkezi’nin Muharrem Ayı içinde tutulan 12 günlük orucun ardından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği “Aşure lokması” pazar günü yapılıyor.



Merkezden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek etkinlik saat 13.00’te başlayacak.



Aşure Günü etkinliği Türkiye’den gelecek Pir Ercan Kazım Özer dede önderliğinde yapılacak. Etkinlikte, bağlama sanatçısı Muharrem Temiz, derneğin zakiri Süleyman Şaşkara ve semah ekibi katılacak.



Aleviler, Kerbela’da İmam Hüseyin ve 72 sahabesinin şehit edilmesinden dolayı, Muharrem ayında, 12 gün boyunca yas ve oruç tutar. Peygamber torunu İmam Hüseyin’in oğlu, İmam Zeynel Abidin’in kurtuluşu ve Ehl-i Beyit soyunun devam etmesi için pişirilen aşure aynı zamanda Alevilerde birlik, dayanışma ve paylaşmanın simgesi kabul edilir.