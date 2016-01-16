KKTC Alevi Kültür Merkezi Kan Bağışı Yaptı

KKTC Alevi Kültür Merkezi üyesi gençler, bugün kan bağışında bulundu.

Merkezden verilen bilgiye göre, Thalassaemia Derneği’nin çağrısı üzerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Kan Merkezi’ne giden Alevi Kültür Merkezi gençlik kolları üyeleri burada kan bağışı yaptı.

Açıklamada, merkezin kan bağışlarının daha kapsamlı ve organize şekilde sürekli devam edeceğini belirterek, kan bağışına tüm insanların daha çok hassasiyet göstermesi gerektiği vurgulandı.

Özellikle ülkede Thalassaemia hastalığının yaygın oluşuna dikkat çekerek hastaların sürekli kan ihtiyacına duyarsız kalınmaması istenen açıklamada, verilecek her bir damla kanın değerinin ne kadar büyük olduğunun asla unutulmaması gerektiğine de işaret edildi.