KKTC AKUT: “Depreme Karşı Tedbirler Şimdiden Alınmalı”

KKTC Arama Kurtarma Ulaştırma Teşkilatı (AKUT), ülkede olası bir depreme karşı tüm tedbirlerin alınması gerekliliğine işaret etti.

KKTC AKUT Başkanı Kemal Bay yazılı açıklamasında, Kıbrıs’ın deprem kuşağında yer aldığına dikkat çekerek, bugün bir deprem olsa birçok binanın yıkılacağının muhtemel olduğuna vurgu yaptı.

Bay, bunun görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek, depremde halkın ne yapacağını bilmediğini, bu yüzden şimdiden halkın bilinçlendirilmesi ve okullarda eğitim faaliyetine başlanması gerektiğini kaydetti.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’a deprem konteynerlerinin konulmasını arzuladıklarını ifade eden Bay, insan hayatını kurtarmak gibi onur verici yüce bir görevi eğitim çalışmalarıyla sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.