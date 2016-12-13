Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Aralık 2016 Salı 16:33

KKTC AKUT: “Depreme Karşı Tedbirler Şimdiden Alınmalı”

KKTC AKUT: 'Depreme Karşı Tedbirler Şimdiden Alınmalı”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

KKTC Arama Kurtarma Ulaştırma Teşkilatı (AKUT), ülkede olası bir depreme karşı tüm tedbirlerin alınması gerekliliğine işaret etti.

KKTC AKUT Başkanı Kemal Bay yazılı açıklamasında, Kıbrıs’ın deprem kuşağında yer aldığına dikkat çekerek, bugün bir deprem olsa birçok binanın yıkılacağının muhtemel olduğuna vurgu yaptı.

Bay, bunun görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek, depremde halkın ne yapacağını bilmediğini, bu yüzden şimdiden halkın bilinçlendirilmesi ve okullarda eğitim faaliyetine başlanması gerektiğini kaydetti.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’a deprem konteynerlerinin konulmasını arzuladıklarını ifade eden Bay, insan hayatını kurtarmak gibi onur verici yüce bir görevi eğitim çalışmalarıyla sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM AYAKTAYIZ" DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM...
2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi 2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT” EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT”
Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor
Saner’den 13. Maaş Açıklaması Saner’den 13. Maaş Açıklaması
Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM...

Haberi Oku