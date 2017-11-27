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27 Kasım 2017 Pazartesi 11:46

KKTC Ahmet Gargı ile gurur duydu!

KKTC Ahmet Gargı ile gurur duydu!
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KKTC Ahmet Gargı ile gurur duydu!


Ülkemizi başarı ile Tayvan’da temsil eden Bay Kuzey Kıbrıs temsilcimiz Ahmet Gargı finalde 50 ülke arasında ilk 15 derecede yer alarak bizleri gururlandırdı. Ahmet finalde Başbakanlık Gençlik Dairesi tarafından hazırlanan altın işlemeli erkek cepkeni kostümü ile oldukça ilgi gördü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma ve tanıtma seferberliğinde Bay Kuzey Kıbrıs bir kültür elçisi olarak kamp boyunca ülkemizi en iyi şekilde tanıtarak, bilgi vererek finale hazırlandı.
30 yıl sonra gittiğimi uZakdoğudaki temsiliyette almış olduğu derece ve başarı tüm Kuzey Kıbrıs olarak bizleri mutlu etti ve gururlandırdı.
Yarışma sonrasında Mr. Ocean Kurucu Başkanı Sn. Christine Huang’a Mr. Ocean North Cyprus Ahmet Gargı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ipek kozası nakışlı Kıbrıs el işi armağanını takdim ederek teşekkürlerini dile getirdi.
Christine Huang Mr. Ocean yarışmasında Kuzey Kıbrıs olarak finalde çok iyi yarışarak 50 ülke arasında ilk 15 finalist içinde başarı ile yer alan Bay Kuzey Kıbrıs Ahmet Gargı’yı tebrik ederek, final oylamasında ilk 5 dereceye çok yakın bir puanlamada finali tamaladığı bilgisini verdi.

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Anahtar Kelimeler
Ahmet GargıMr. Ocean
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