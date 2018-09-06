KKTC Adli Heyeti Gaziantep'te

SAVCI VE MÜFETTİŞİN ARALARINDA BULUNDUĞU 4 KİŞİLİK HEYET, FETÖ/PDY DAVASINDA İTİRAFÇI OLAN SANIĞIN, ÖRGÜTÜN KKTC YAPILANMASINA İLİŞKİN İFADELERİYLE İLGİLİ 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ YETKİLİLERİNDEN BİLGİ ALDI

KKTC’den Gaziantep'e giden adli heyet, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında itirafçı olan sanığın, örgütün KKTC yapılanmasına ilişkin ifadeleriyle ilgili 8. Ağır Ceza Mahkemesi yetkililerinden bilgi aldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan M.A, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu ve mahkemede örgütün Kıbrıs yapılanmasıyla ilgili bilgi verdi.

Bunun üzerine KKTC'den kente gelen cumhuriyet savcısı ve müfettişin aralarında olduğu 4 kişilik heyet, 8. Ağır Ceza Mahkemesi yetkililerinden M.A'nın itiraflarıyla ilgili bilgi aldı.

Yargılama aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep eden M.A, FETÖ/PDY'nin KKTC yapılanmasındaki sözde imamlarının yanı sıra örgüt hiyerarşisindeki çok sayıda ismi deşifre etmişti.

Örgütün deşifresine yönelik bilgiler veren M.A. tutuksuz yargılanıyor.

