KKTC Acil Servis Kapısında

KKTC ACİL SERVİS KAPISINDA

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Ersan Berksel Acil Servis’teki iş yükünü azaltmak için böyle bir adımı attıklarını belirtti. Berksel, hastalara gün içerisinde polikliniğe başvurmaları konusunda çağrıda bulunarak, Acil Servis’e ‘acil’ hastaların başvurmaları gerektiğini vurguladı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde önceki akşam hizmet vermeye başlayan Gribal Enfeksiyon Polikliniği hizmetine 2 günde 61 kişi başvurdu. Acil Servise yapılan aşırı müracaatlardan dolayı oluşturulan Polikliniğe önceki akşam 48, dün de mesai saatleri içerisinde 13 başvuru yapıldı. Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Ersan Berksel, Acil Servis’te ciddi şekilde yoğunluk yaşandığını söyleyerek, hastalara gün içerisinde polikliniğe başvurmaları konusunda çağrıda bulundu.

Başhekim Berksel: “Acil Servis’e acil hastalar başvurmalı”

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Ersan Berksel, Acil Servis’te oluşturulan bölüme önceki akşam 48, dün de mesai saatleri içerisinde ise polikliniğe 13 kişinin başvurduğunu söyledi. Acil Servis’teki iş yükünü azaltmak için böyle bir adımı attıklarını belirten Berksel, “Acil’de ciddi şekilde yoğunluk yaşanıyor. Acil Servis, normal hizmeti veremez duruma geldi, amaç dışı hizmet vermeye başladı” şeklinde konuştu. Berksel, hastalara gün içerisinde polikliniğe başvurmaları konusunda çağrıda bulunarak, Acil Servis’e ‘acil’ hastaların başvurmaları gerektiğini vurguladı. “Hekimler zor durumda. Bir günde poliklinikte 37-38 doktor, 500-600 hasta görüyor. Ancak acile 300-400 geliyor ve saatlerine göre hastalara 1 veya 2 doktor bakıyor” diyen Berksel, Acil Servis’e başvuran300 veya 400 hastanın yalnızca 50’sinin ‘acil’ olduğuna da dikkat çekti. Berksel, hastaların Acil Servis’e yüklenmemesi, Poliklinik’te çözülecek problemleri buraya taşımamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Nasıl hizmet verilecek?

Mesai hizmetleri mesai saatlerinde, poliklinik binasında; mesai saatleri dışında ise saat 17.00 ile saat 22.00 arasında Acil Servis’te düzenlenen bölümde hizmet verdi. ‘Gribal Enfeksiyon Polikliniği’ uygulaması mevsimsel grip vakalarında seyreden artışın sonlanmasına kadar devam edecek.













