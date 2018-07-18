banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92322
ALTIN
189.703
DOLAR
4.7936
STERLİN
6.2759
EURO
5.5865
Şüpheli yaralama vakası
ŞÜPHELİ YARALAMA VAKASI
Tecavüz zanlısı tutuksuz yargılanacak
TECAVÜZ ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Türkiye ve KKTC'de suç işledi
TÜRKİYE VE KKTC'DE SUÇ İŞLEDİ
Gülsevener tutuksuz yargılanacak
GÜLSEVENER TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

KKTC Açıklarında Mültecileri Taşıyan Teknenin Batması 19 Kişi Hayatını Kaybetti!

TÜRKİYE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI: “103 GÖÇMEN KURTARILDI, 19 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ.26 KİŞİ KAYIP”

KKTC Açıklarında Mültecileri Taşıyan Teknenin Batması 19 Kişi Hayatını Kaybetti!

TÜRKİYE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI: “103 GÖÇMEN KURTARILDI, 19 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ.26 KİŞİ KAYIP”

18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:10
KKTC Açıklarında Mültecileri Taşıyan Teknenin Batması 19 Kişi Hayatını Kaybetti!


TÜRKİYE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI: “103 GÖÇMEN KURTARILDI, 19 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ.26 KİŞİ KAYIP”

Türkiye’de Sahil Güvenlik Komutanlığı, KKTC’nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekiplerin, 103 göçmeni sağ olarak kurtardığını, 19 göçmenin cansız bedenine ulaştığını açıkladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında bulundukları bildirilerek yardım talep edilmesi üzerine bölgeye bir Sahil Güvenlik helikopteri, bir Sahil Güvenlik korveti ve 4 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Sahil Güvenlik unsurlarının intikali sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordinasyon kurularak ve NAVTEX yayını yapılarak olay mahallinde bulunan tüm ticari gemilere acil yardım çağrısında bulunuldu.
Bölgede bulunan Panama bayraklı ASPIRI isimli ticari gemi tarafından, saat 10.34'te göçmenlerin Mersin'in Silifke ilçesi İncekum sahilinin yaklaşık 20-25 deniz mili güneydoğusunda oldukları Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.
Bir Sahil Güvenlik helikopteri, bir Sahil Güvenlik uçağı, bir Sahil Güvenlik korveti ve 4 Sahil Güvenlik botundan oluşan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter, KKCT Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 Sahil Güvenlik gemisi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait bir 1 helikopter ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir uçağın katılımıyla yapılan arama kurtarma faaliyetiyle 103 göçmen sağ olarak kurtardı. Aramalarda 19 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı.
Hayati tehlikesi olan bir göçmen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri ile Girne’ye gönderildi.
Kayıp olduğu değerlendirilen 25 kişi için arama kurtarma faaliyetine devam ediliyor. Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Barbaros Fırkateyni de arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gitti
İlk müdahaleleri Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemide yapılan 102 göçmenin, arama çalışmalarının tamamlanmasın ardından bugün Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.
 

banner288
Son Güncelleme: 18.07.2018 20:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP Milletvekili Sucuoğlu Hükümeti Eleştirdi!
UBP Milletvekili Sucuoğlu Hükümeti Eleştirdi!
Oymakbaşı Ve Liderler Döndü!
Oymakbaşı Ve Liderler Döndü!
Başbakan Erhürman Sosyal Medya Hesabından Batan Mülteci Gemisiyle İlgili Üzüntülerini Paylaştı
Başbakan Erhürman Sosyal Medya Hesabından Batan Mülteci Gemisiyle İlgili Üzüntülerini Paylaştı
Başbakan Erhürman Güzelyurt – Lefke Çift Şerit Anayolu Ve Güzelyurt Hastanesi İnşaatını Yerinde İnceledi
Başbakan Erhürman Güzelyurt – Lefke Çift Şerit Anayolu Ve Güzelyurt Hastanesi İnşaatını Yerinde İnceledi
Meri Çevik Simyonidis İle Gastronomik Sohbet Etkinliği!
Meri Çevik Simyonidis İle Gastronomik Sohbet Etkinliği!
Özersay Chatham House’ta konuşma yaptı
Özersay Chatham House’ta konuşma yaptı
“Türk Yıldızları” 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Girne'de gösteri yapacak
“Türk Yıldızları” 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Girne'de gösteri yapacak
Yarın 4 saat elektrik kesintisi yaşanacak
Yarın 4 saat elektrik kesintisi yaşanacak
Baybars: “Ucu açık, aynı yerden devam edecek şekilde müzakere etmek hiçbir sonuç getirmez”
Baybars: “Ucu açık, aynı yerden devam edecek şekilde müzakere etmek hiçbir sonuç getirmez”
Yenierenköy açıklarında batan mülteci teknesinde kurtarma çalışmaları sürüyor
Yenierenköy açıklarında batan mülteci teknesinde kurtarma çalışmaları sürüyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim