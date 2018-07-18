KKTC Açıklarında Mültecileri Taşıyan Teknenin Batması 19 Kişi Hayatını Kaybetti!



TÜRKİYE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI: “103 GÖÇMEN KURTARILDI, 19 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ.26 KİŞİ KAYIP”



Türkiye’de Sahil Güvenlik Komutanlığı, KKTC’nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekiplerin, 103 göçmeni sağ olarak kurtardığını, 19 göçmenin cansız bedenine ulaştığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında bulundukları bildirilerek yardım talep edilmesi üzerine bölgeye bir Sahil Güvenlik helikopteri, bir Sahil Güvenlik korveti ve 4 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Sahil Güvenlik unsurlarının intikali sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordinasyon kurularak ve NAVTEX yayını yapılarak olay mahallinde bulunan tüm ticari gemilere acil yardım çağrısında bulunuldu.

Bölgede bulunan Panama bayraklı ASPIRI isimli ticari gemi tarafından, saat 10.34'te göçmenlerin Mersin'in Silifke ilçesi İncekum sahilinin yaklaşık 20-25 deniz mili güneydoğusunda oldukları Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.

Bir Sahil Güvenlik helikopteri, bir Sahil Güvenlik uçağı, bir Sahil Güvenlik korveti ve 4 Sahil Güvenlik botundan oluşan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter, KKCT Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 Sahil Güvenlik gemisi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait bir 1 helikopter ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir uçağın katılımıyla yapılan arama kurtarma faaliyetiyle 103 göçmen sağ olarak kurtardı. Aramalarda 19 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı.

Hayati tehlikesi olan bir göçmen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri ile Girne’ye gönderildi.

Kayıp olduğu değerlendirilen 25 kişi için arama kurtarma faaliyetine devam ediliyor. Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Barbaros Fırkateyni de arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gitti

İlk müdahaleleri Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemide yapılan 102 göçmenin, arama çalışmalarının tamamlanmasın ardından bugün Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

