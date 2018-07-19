KKTC açıklarında hayatnı kaybeden mülteciler için otopsi

KKTC açıklarında dün göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu cesetlerine ulaşılan 19 kişinin otopsi işlemleri sona erdi. Adana Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan 2'si kadın 19 kişiden 5'inin kimliğinin tespit edildi.

Cenazeler, işlemlerin ardından Adana Büyükşehir Belediyesine ait cenaze araçlarıyla kentteki çeşitli mezarlıkların morguna kaldırıldı.Batan teknedeki grupta yakınları bulunan çok sayıda Suriyeli ise teşhis için Adli Tıp Kurumuna gitti.

Suriyeli Ali Litto, kuzeninin batan teknede olduğunu belirterek "Nereye gidecekleri konusunda bir bilgim yok. Hayatını kaybedenler arasında olup olmadığını belirlemek için buraya geldim. Onu sağ bulmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.Eymen Ubeyd ise, teknede bulunan üç yakınının öldüğünü öğrendiğini belirterek, çok üzgün olduğunu söyledi.

Bu arada, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade alma işlemleri de sürüyor.İlçedeki jandarma karakolu ve polis merkezine götürülen göçmenler ifadesi alındıktan sonra Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu'na götürülüyor.

Tüm ifade alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından göçmenlerin Mersin Valiliğine bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi.

Dün, KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.