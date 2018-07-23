KKTC açıklarında batan teknede yaşamını yitirenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında, geçen hafta göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu cesetlerine ulaşılan 19 kişiden 8'inin daha cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Batan teknedeki yakınlarından haber alamayan Suriyeliler cesetlerin getirildiği Adana Adli Tıp Kurumuna başvurdu.

Yakınlarınca teşhis edilen Yahya Aleuse, Ghasan Abdul Fettah, Bessam Abid Fettah, Abdulrehman Habra, Ebrahım Elahmed, Nasır İsmail, Muhammed Gasir Salih ve Hüseyin Ali'nin cenazeleri yakınlarına verildi. Böylece olayda ulaşılan cenazelerin otopsi ve yakınlarına teslim işlemi tamamlandı.

Geçen hafta Yenierenköy’ün 30 kilometre açıklarında 18 Temmuz'da 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin cesedine ulaşılmış, kayıpları bulmak için de arama çalışması başlatılmıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen 19 cesedin kimliği tespit edilmişti. Cenazelerden 11'i otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilmişti.

