KKTC, “9.Ekoloji İzmir Fuarı”nda İlk Kez Stant Açtı!

Türkiye’nin tek sertifikalı organik ürünler fuarı olan “9.Ekoloji İzmir Fuarı”nda KKTC ilk kez stant açtı.

KKTC, Ekoloji İzmir Fuarı’nda ilk ülkesel standı açan ülke oldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ve 12 Mayıs’a kadar sürecek olan fuarın açılışını Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Bakan Şahali, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile fuarı gezerek, stantlarda incelemelerde bulundu, KKTC standını da ziyaret etti.

Fuarda organik üretim yapan üç yerli firma olan Kaş, Aydın ve Karpaz’ın zeytin, zeytin yağı ve harup ürünleri sergileniyor.

Basına açıklamalarda da bulunan Bakan Şahali, organik tarım konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

Fuarda KKTC’nin de stant açmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahali, organik tarımla ilgili projelerin hayat bulmasıyla bu tür organizasyonlara KKTC'den daha fazla katılımın olacağını ifade etti.

Bakan Şahali, fuar çerçevesinde bazı firma yetkilileri ile de organik tarım konusunda toplantılar gerçekleştirdi.

Çeşitli sertifikasyon kuruluşlarıyla ikili görüşmelerde bulunan Şahali, Türkiye Tarımsal Ürün Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları Derneği (KSKDER) yetkilileriyle de bir araya geldi.