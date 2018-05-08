KKTC 9. Ekoloji İzmir Fuarı’nda ilk kez stant açıyor

EKOLOJİ İZMİR FUARI’NIN AÇILIŞINI TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI ŞAHALİ YPACAK



Türkiye’nin tek sertifikalı organik ürünler fuarı olan 9.Ekoloji İzmir Fuarı’nda KKTC ilk kez KKTC stant açıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC, Ekoloji İzmir Fuarı’nda ilk ülkesel stant açan ülke de olacak.

Yarın başlayacak ve 12 Mayıs’a kadar sürecek Ekoloji İzmir Fuarı’nın açılışını Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali gerçekleştirecek.

Bakan Şahali ve beraberindeki heyet bu akşam İzmir’e gidecek.