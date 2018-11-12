KKTC’NİN 35. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANIYOR



CUMHURİYET BAYRAMI PROGRAMI CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN ÇARŞAMBA GÜNÜ BRT RADYO VE TELEVİZYONUNDAN YAPACAĞI KONUŞMAYLA BAŞLAYACAK

TÜM İLÇELERDE TÖREN VE ETKİNLİKLER YAPILACAK



SOLO TÜRK GÖSTERİSİ SAAT 15.30’DA GİRNE’DE… MEHTERAN BÖLÜĞÜ KONSERLER VERECEK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 35 yaşında…

KKTC’nin 35. kuruluş yıl dönümü başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçelerde törenlerle kutlanacak.

Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet Bayramı coşkusuna bu yıl da Türkiye'den ve diğer bazı ülkelerden konuk heyetler de ortak olacak.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı programı, 14 Kasım Çarşamba günü saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 15 Kasım Perşembe saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda tebrik kabul edecek.

Akıncı, KKTC’nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Lefkoşa Golden Tulip Otel’de resepsiyon verecek.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 14 Kasım Çarşamba saat 15.00’te Dr. Fazıl Küçük'ün Anıt Mezarı’nda tören düzenlenecek. Törende, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından anıta çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Akıncı, Anıt Özel Defteri’ni de imzalayacak.

15.30’da ise Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ziyaret edilecek. Tören, anıt inşaatı nedeniyle TMT Anıtı’nda yapılacak. Törende, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından anıta çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, Cumhurbaşkanı Akıncı Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtındaki tören 09.30’da başlayacak. Törende, Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi, Türk Silahlı Kuvvetleri Temsilcisi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve protokol anıta çelenk sunacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Bayraklar göndere çekilecek, Anıt Özel Defteri imzalanacak.

LEFKOŞA’DAKİ TÖREN

15 Kasım KKTC’nin 35’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit töreni saat 10.00’da başlayacak.

Tören programı, İstiklal Marşı, tören birliklerin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanması, mesaj teatisi, Türkiye Cumhuriyeti temsilcisinin konuşması, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın konuşması, Lefke ve Erenköy'den gelen bayrakların Cumhurbaşkanı’na takdimi, halk dansları gösterisi ve resmi geçit sırasıyla gerçekleştirilecek.

ŞEHİTLER ANITI’NDAKİ TÖREN

Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki mahalli tören ise 08.00’de yer alacak. Törende, Lefkoşa Kaymakamı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetler Komutanlığı temsilcisi, Güvenlik Kuvvetler Komutanlığı temsilcisi, Lefkoşa Türk Belediyesi temsilcisi, muharip dernekler, dernek, kurum, kuruluş ve okul temsilcileri anıta çelenk sunacak, saygı duruşunda bulunacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

MEHTERAN KONSERİ

Cumhuriyet Bayramı'nın 35'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek diğer tören ve etkinlikler kapsamında 14 Kasım Çarşamba günü Mehteran Bölüğü saat 15.00’de Girne Atatürk Anıtı önünde konser verecek.

Aynı gün saat 17.00’de yapılacak Londra Gençlik Karması - KKTC Gençlik Karması Futbol Müsabakası Cumhuriyet Kupası karşılaşması Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda yer alacak.

15 Kasım Perşembe günü Mehteran Bölüğü Konseri saat 14.30’da Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı’nda yer alacak.

SOLO TÜRK DE GÖSTERİ SUNACAK

Kutlamalar kapsamında Solo Türk gösterisi saat 15.30’da Girne Atatürk Anıtı’nda yer alacak.

16 Kasım Cuma günü 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Kapanışı saat 20.30’da Bellapais Manastırında gerçekleştirilecek.

17 Kasım Cumartesi Slalom Yarışı yapılacak. Yarış saat 17.00’de Cemsa Karting Tesislerinde düzenlenecek.

KLASİK OTOMOBİL RALLİSİ

18 Kasım Pazar günü 8. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi saat 10.00’da Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı önünden başlayacak. Yarış saat 13.30’da Girne’de Olive Tree Otel’de tamamlanacak.

15 KASIM CUMHURİYET BAYRAMI SPOR FEDERASYONLARI ORGANİZASYONLARI

2. Atletizm Federasyonu 15 Kasım Cumhuriyet Yarışları 14 Kasım Çarşamba günü Atatürk Stadyumu’nda saat 10.00’da yer alacak. Masa Tensi Federasyonu Ferdi Büyükler Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Federasyonu binasında 15 Kasım saat 10.00’da, Okçuluk Federasyonu Cumhuriyet Kupası GAÜ Kapalı Antrenman Salonu’nda saat 10.00’da, Taekwondo Federasyonu Cumhuriyet Kırım Müsabakası Avrasya Taekwondo Merkezi’nde saat 16.30’da, Badminton Federasyonu KKTC Cumhuriyet Kupası ise 17 Kasım’da Yakın Doğu Üniversitesi’nde 10.00 - 16.00 saatleri arasında yapılacak.

15 KASIM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİK PROGRAMI

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı sosyal etkinlikler de düzenleniyor.

Eti Çocuk Tiyatrosu “Kırmızı Başlıklı Kız Oyunu” 14 Kasım Çarşamba saat 11.00’de İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde, 16 Kasım Cuma saat 14.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde, 17 Kasım Cumartesi saat 11.00’de Yakın Doğu Üniversitesi - YDÜ Kütüphane Salonu’nda, 19 Kasım Pazartesi saat 11.00’de Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde, 21-22 Kasım saat 11.00’de ise GAÜ Spectrum Salonu’nda yer alacak.

FUTBOL TURNUVALARI

35. Yıl Master Futbol Turnuvası bugün Londra Türk Master Karması ile KKTC Master Karması arasında saat 15.00’te Lefkoşa Atatürk Stadyumunda, T.C. Master Karması - KKTC Cumhuriyet Meclisi Takımı maçı ise saat 16.30’da Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda yer alacak. Yarın 3.lük ve 4.lük maçı saat 15.00’te 20 Temmuz Stadyumu’nda, final maçı da saat 16.30’da yine aynı sahada oynanacak.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı 35. Yıl dönümü iki ayrı törenle kutlanacak. İlk tören saat 13.30’da Zafer Anıtı’nda yer alacak. İkinci tören ise 13.45’te İsmet İnönü Bulvarı’nda gerçekleştirilecek. Törenlerde Zafer Anıtı’na çelenk sunulacak, saygı duruşu istiklal Marşı halkın bayramının kutlanması konuşmalar şiirler halk oyunları mehteran konseri ve resmi geçit yer alacak.

GİRNE

15 Kasım dolayısıyla Girne Atatürk Anıtında yer alacak kutlama töreni, 14.30’da başlayacak.

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre tören, çelenklerin sunulması saygı duruşu İstiklal Marşı konuşmalar ve şiirlerin okunması ardından resmi geçit ile son bulacak. Solo Türk gösterisi 15.30’da yapılacak.

Mehteran Takımı 14 Kasım Çarşamba günü 15.00-15.30 saatleri arasında Atatürk Büstü önünde gösteri sunacak.

İSKELE

İskele Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım töreni saat 10.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak. Törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak, saygı duruşunda bulunulacka, İstiklal Marşı okunacak, konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, halk dansları gösterisi, horon ekibi gösterisi ve tiyatro gösterisinin ardından resmi geçit yer alacak. Tören sonrası kokteyli de verilecek.

İskele ilçesine bağlı Mehmetçik köyünde de kutlama programı yapılacak. Tören, 09.30’da Mehmetçik Belediyesi Park Gazinosu’nda yer alacak.

GÜZELYURT

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt’taki ilk tören saat 14.00’te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Buradaki törenin ardından Müze önüne geçilecek. Törenlerde çelenk sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmalar, halk oyunları ve resmi geçit düzenlenecek.

LEFKE

Lefke’deki tören ise saat 10.00’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Törende, halkın bayramı kutlanacak, konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak ve geçit töreni yapılacak.

