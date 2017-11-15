KKTC 34 yaşında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 34’üncü kuruluş yıl dönümü, tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ’nın dün saat 12.00’de Bayrak Radyo Televizyonu’ndan yaptığı konuşma ve yine aynı saatte gerçekleştirilen 21 pare top atışıyla başladı.

Kıbrıs Türk halkının merhum liderleri de Cumhuriyet Bayramı’nda anılıyor.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Türkiye Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, TBMM’yi temsilen Başkan Vekili Ahmet Aydın, Türkiye’den gaziler de katılıyor.

Ayrıca yabancı parlamenterler ve gazetecilerden oluşan gruplar da kutlamalar için KKTC’de bulunuyor.

Akıncı, bugün Cumhurbaşkanlığında tebrik kabul edecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda saat 09.00’da tebrik kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, KKTC’nin 34’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle bu akşam da Golden Tulip Otel’d esaat 19.00’!da resepsiyon verecek.

Solo Türk gösteri sunacak… Gemiler ziyarete açılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri Solo Türk Gösteri Takımı da bugün Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenecek resmigeçit töreninde 10.00-11.30 saatleri arasında ve Girne Atatürk Anıtı üzerinde 15.30-16.00 saatleri arasında hava gösterisi sunacak.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin TCG Gökçeada Firkateyni Girne Turizm Limanı açıklarında demir yerinde, TCG Burakreis Denizaltısı Girne Turizm Limanı’nda, TCG İmbat Hücumbotu Gazimağusa Limanında, bugün 09.30-12.00 ile 14.00-16.30 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.

TCG Gökçeada Firkateyni’ne ulaşım, Girne Antik Limanı’ndan (Yat Limanı) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nca sağlanan deniz vasıtasıyla yapılacak.

Lefkoşa

Başkent Lefkoşa’da ve ilçelerde bugün 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle törenler düzenleniyor.

Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda saat 08.00’de başlayacak törende, çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Lefkoşa’da, Atatürk Anıtı’nda da tören düzenlenecek. Tören saat 09.30’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılacağı törende, Anıt Özel Defteri imzalanacak.

Geçit Töreni Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda…

Dr. Fazıl Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tören birliklerini selamlamasıyla başlayacak.

Törende, Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşma yapacak.

Lefke ve Erenköy’den getirilen bayraklar Akıncı’ya teslim edilecek. Halk dansları gösterisinin de sunulacağı tören resmigeçitle tamamlanacak.

Gazimağusa

Gazimağusa’daki törenler, Zafer Anıtı ile İsmet İnönü Bulvarı’nda olacak. Törenlerin ilki Zafer Anıtı’nda saat 14.30’da başlayacak.

Çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile tören sona erecek.

İsmet İnönü Bulvarı’ndaki tören saat 15.00’te başlayacak. Törende konuşmalar ve dans gösterileri yapılacak, tören geçişi ile kutlamalar sona erecek.

Girne

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören saat 15.00’te başlayacak ve resmigeçitle tamamlanacak. Törende, şiirler okunacak, konuşmalar yapılacak.

İskele

İskele’deki 15 Kasım töreni Ecevit Meydanı’nda saat 10.00’da başlayacak. Konuşmalar ve şiirlerin yer alacağı törende halk dansları ve horon ekiplerinin gösterileri izlenecek.

Güzelyurt

Güzelyurt’ta 15 Kasım dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde ve müze önünde olmak üzere iki tören düzenlenecek.

Atatürk Anıtı’na saat 14.00’te çelenkler sunulacak saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Müze önündeki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak, halk oyunları ve resmigeçit ile tören sona erecek.

Lefke

Lefke’de Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek tören saat 10.00’da başlayacak. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile devam edecek törende, anıt özel defteri imzalanacak.

Törende, şiirler okunacak, halk dansları ekipleri gösteri sunacak.

Mehmetçik

Mehmetçik’teki tören Belediye Parkı Atatürk Büstü önünde saat 09.30’da başlayacak.

Törende, şiirler okunacak, konuşmalar yapılacak.

Geçitkale

Geçitkale’deki tören Geçitkale kasaba meydanında saat 09.00’da başlayacak.

Geçitkale ve Boğaziçi Şehitleri anılacak

Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri için de anma töreni düzenlenecek. Tören bugün saat 09.30’da Geçitkale Şehitler Anıtı önünde başlayacak.