KKTC 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Görüşülüyor...

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ ONAYLANDI

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 40 milyon 938 bin 20 TL olarak öngörülen Dışişleri Bakanlığı bütçesini, 100 bin TL’lik artışla 41 milyon 38 bin 20 TL olarak onayladı.

Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonda yer alan komite toplantısına, Dışişleri Bakanı Özdil Nami ile bakanlık yetkilileri de katıldı. Komite Başkanı Birikim Özgür başkanlığında gerçekleştirilen bütçe görüşmesinde, Dışişleri Bakanlığı bütçesi oyçokluğu ile kabul edildi.

CTP-BG Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu, ülkede Annan Planı referandumu sonrası siyasi partilerin görüşlerinin değiştiğini, “ayak sürüme” olsa da herkesin “barışçı” göründüğünü, bunun hem UBP hem de Cumhurbaşkanı’nda böyle olduğunu savundu.

Kalyoncu, 2004 sonrası yurtdışında olumlu temaslar yapıldığını, AB yasalarının ülkede kabul edildiğini, devletin geliştiğini, devletin rolünün daha demokratik gelişmeye başladığını anlatarak, dünyada devletlerin artık egemenliklerinden ödün verdiğini ve ekonomik gelişme, insan yaşamı kalitesinin artırılması için işbirliğine gittiğini ifade etti.

Önemli olanın insanların güveni, yaşam kalitesi, ekonomik gücü ve kendisini güven içerisinde hissetmesi olduğunu belirten Kalyoncu, Kıbrıs’ta bulunacak anlaşmada önemli olanın bunlar olduğunu kaydetti.

Kalyoncu, Kıbrıs’ta gelişmelerin anlaşma yolunda olumlu olduğunu, güçler dengesinin sağlandığını, önemli olanın iki tarafın da anlaşmayı istemesi olduğunu belirterek, zorda olanın Rum tarafı olduğunu, bunun görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Annan Planına “hayır” denseydi Türkiye ve KKTC’nin AB’de bu kadar ilerleme sağlama şansı bulamayacağını, Kıbrıs Türk halkının kendisini küçümsememesi gerektiğini ifade eden Kalyoncu, hiçbir partinin, Kıbrıs Türk halkına güvenlik sağlamayan bir anlaşmaya “evet” diyemeyeceğini kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ise, karşı tarafın ötekileştirilmemesi gerektiğini ifade ederek, Kalyoncu’yu bu açıdan eleştirdiğini anlattı.

“Herkes bu toprakları diğerinin sevdiği kadar seviyor” diyen Çavuşoğlu, devlet kutsal değildir söylemine katıldığını, dünyada garson devlet anlayışının yaygınlaştığını belirtti.

Bir anlaşma hedefinden şaşmamak üzere çalışmak gerektiğini ancak bu güne kadar da insanların yaşam kalitesini artırmak için çalışmak gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununda ortak dil oluşturulması gerektiğini de belirtti.

Kendi dönemlerinde dünya standartlarında pasaport bastırdıklarını söyleyen Çavuşoğlu, bu pasaportların 7 ülkede kabul edildiğini, dışişleri bakanlığının bu pasaportların seyahat belgesi olarak kullanılması için mücadele vermesini istedi.

NAMİ

Dışişleri Bakanı Nami de yapılan yapıcı eleştirilere teşekkür ederek, müzakere sürecinin dışişleri bakanlığının asli görevlerinden olduğunu belirterek, gelişmeleri her zaman halkla paylaştıklarını ancak hiçbir zaman 3 ay sonra çözüm olacak söylemini kullanmadıklarını belirtti.

Liderler açıklamasının tarihi bir gelişme olduğunu söylediğini, bunun önşartının siyasi irade olduğunu ifade ettiklerini dile getiren Nami, sürecin içinde kendi kontrollerinde olmayan hususlar olduğunu anlattı.

İslam İşbirliği Teşkilatı’yla artan iletişim ile ülkeye islam ülkelerinden gelen öğrenci sayısının arttığını anlatan Nami, dış temsilciliklerin ciddi maddi sıkıntıları olduğunu kaydetti.

Rumların lobi gücünün yurt dışında yaşayan nufüsu iyi kullanmalarından da kaynaklandığını söyleyen Nami, bu konuda da çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’yla ilgili sıkıntıların çözülmesi için finansal kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ve bu konuda Türkiye ile görüştüklerini de anlatan Nami, doğal gaz konusunda yurt dışı temaslarında ikili toplantılar yaptıklarını belirtti.

Nami, tutarlı politikalar ve birlik beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Ülkenin dış kaynak ihtiyacıyla ilgili Dünya Bankası ve Avrupa Kalkınma Bankası ile görüştüklerini, Avrupa Kalkınma Bankası’nın Kıbrıs için ayırdığı bütçenin bir bölümünün Kuzey Kıbrıs için kullanılmasıyla ilgili fikir birliğine vardıklarını kaydeden Nami, bu konuda çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Yeni personel istihdamı için çalışma yapılacağını da ifade eden Nami, yurt dışı seyahatlarının artması nedeniyle ek bütçe talebinde bulundu.

Pek çok konuda ek yatırımlara ihtiyaç duyduklarını ancak öncelikler belirleyerek ilerlemeye çalıştıklarını anlatan Nami, dışişleri bakanlığının kendine göre bir politika uygulamadığını, ilgili taraflarla da görüştüklerini ifade etti.

Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün “buzluğa” konduğunu söyleyen Nami, konunun AP’de olduğunu ve parlamentonun bu yılki gündemine alındığını söyledi.

Yeşil Hat Tüzüğü’yle ilgili sıkıntıların çözülmesi için de çalışmaya devam ettiklerini belirten Nami, Kıbrıs Türk ticari araçlarının güneye geçebilmesi için ciddi bir çaba gösterdiklerini belirtti.

Adresle ilgili mali yardım tüzüğü önşartlarını bertaraf edip kuzeyde adres verilmesini sağladıklarını dile getiren Nami, son bir projede güneyden adres verilmesi şartı konsa da bu konudaki mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.

Hiçbir siyasi partinin “ne olursa olsun çözüm olsun” görüşünde olmadığını ifade eden Nami, “Öyle olsa kimse bu kadar büyük mücadeleler vermezdi” dedi.

“Cumhurbaşkanı konuşmadığı halde Dışişleri Bakanı toprak konuştu” söyleminin de gerçekleri yansıtmadığını belirten Nami, toprak konusunun müzakerelerin sonunda en son ele alınacağını belirtti.

Roaming konusundaki gelişmeleri de anlatan Nami, Rum tarafının roaming kelimesine karşı olduğunu, bu nedenle enterkonnekte kelimesinin kullanılmasına karar verildiğini ancak Rumların başka itirazlar ortaya koyarak süreci duraklattığını anlattı.

Nami hellim konusundaki sürecin de devam ettiğini ifade etti.