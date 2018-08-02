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KKNÜB, Ürün Bedellerinin Ödenmesini Talep Etti

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği (KKNÜB), narenciye üreticisinin 6-7 ay önce teslim ettiği ürünlerin bedellerinin kalan diğer yarısının da ödenmesini talep etti.

KKNÜB, Ürün Bedellerinin Ödenmesini Talep Etti

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği (KKNÜB), narenciye üreticisinin 6-7 ay önce teslim ettiği ürünlerin bedellerinin kalan diğer yarısının da ödenmesini talep etti.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:33
KKNÜB, Ürün Bedellerinin Ödenmesini Talep Etti

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği (KKNÜB), narenciye üreticisinin 6-7 ay önce teslim ettiği ürünlerin bedellerinin kalan diğer yarısının da ödenmesini talep etti.

KKNÜB Başkanı Turgut Akçın, Doğrudan Gelir Desteği’nin ikinci yarısı, mazot desteği ve söz verildiği halde halen ödenmeyen 2017 yılı kilo başı 5 kr.(kuruş) teşvikin ödenmesini de talep etti.

Akçın, son 10 günde yapılan zamlar ve Türk Lirası’nın değer kaybı ile üretecinin teslim ettiği üründe de yüzde 50’ye varan değer kaybı yaşadığını kaydetti.

Akçın, alacağı para ile su parasını bile karşılayamayacak olan üreticinin dolara endeksli olan  kimyevi gübre, ilaçlar ve diğer girdileri borçla karşıladığını, yer altı sularının azalması deniz  suyunun Güzelyurt içlerine kadar girmesinin üreticiyi düşündürdüğünü ifade etti.

Akçın, 40 yıldır hiçbir hükümetin tarımla ilgili projesi olmadığını tarımın günlük politikalarla  yürütüldüğünü iddia ederek, “Geç de olsa oturup planlar yapılmalı, ekim ve dikim alanları izne tabi olmalı. Teşvik destekleri ona göre olmalıdır. Ülkede ne ekilip dikildiği izne tabi olduğunda elde edilecek ürün miktarları da  bu kayıtlarla bilinecek. İç tüketim ve ihracat miktarları da bu şekilde bilinecek ve ayarlanacak” ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 02.08.2018 12:46
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