Kızlara Cinsel Organını Gösterdi

Ne yaptığını bilmezmiş!



Girne kale arkasında gezinti yapan üniversiteli 2 genç kıza cinsel organını gösteren 45 yaşındaki Bayram Uçar, tutuklandıktan sonra özür dileyerek olay anında ne yaptığını bilmediğini iddia etti. Turizm başkenti Girne’nin en uğrak yerlerinden biri olan tarihi kalenin arkasında önceki gün gündüz vakti yaşanan olay bu kadarı da olmaz dedirtti. Bayram Uçar isimli 45 yaşındaki şahıs, kale arkasında geziye çıkan iki üniversiteli öğrenciye cinsel organını göstererek taciz etti. Şikâyet üzerine “Müstehcen teşhir” suçundan gözaltına alınan zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada, zanlının önceki gün saat 15.00 sıralarında Girne¬Kale arkasında B.Ö ve G.M isimli 22 yaşlarında olan iki kıza teşhirde bulunduğu belirtildi.Polis, zanlının cinsel organını çıkarıp iki kıza gösterdiğini ifade ederek, şikâyet üzerine zanlının aynı bölgede gözaltına alındığını söyledi. Zanlının KKTC’de çalışma izni ile bulunduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 2 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 25 bin TL kefalet senedi imzalamasına, zanlının 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedine imza atmasına ve haftada 3 gün polise giderek imza atması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi.Diyalog