Kızılkaya teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Abdi Çavuş Sokak üzerinde eski sevgilisinin kendisi ile ilgili ileri geri konuştuğu gerekcesi ile öfkelenen Buse Kızılkaya tasarufundaki bıçak ile Servet Bozlar’ı bıçakladı. Tutuklanan zanlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı Buse Kızılkaya’nın 30 Ekin tarihinde, , saat 15.30 sıralarında tasarufunda bulunan 18 cm uzunluğundaki yeşil saplı bıcak ile eski erkek arkadaşı olan Servet Bozalar’ı aralarında kendisi ile ilgili ileri geri koştuğu gerekcesi ile çıkan tartışma sonucunda sol göğsüne bir kez sokmak suretiyle adı edileni yaraladığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının polise gelerek suçunu itiraf ettiğini ve teslim olduğunu belirtti. Polis memuru Hamza Tarman tahkikatın tamamlandığını ve yaralının hayati tehlikesi bulunmadığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi, 5 bin TL nakid teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzlaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.