Kızılay İle Ramazan Boyunca 200 Bin Kişiye İftar Yemeği Verildi

Lefkoşa, 14 Haziran 18 : Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı tarafından Ramazan’da 30 gün boyunca KKTC’ninçeşitli bölgelerinde iftar sofraları kuruldu.Ada genelinde büyük çoğunluğu TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, gönüllü kişiler ve kurumların desteğiyle gerçekleştirilen Ramazan iftarlarında 200 bin kişiye iftar yemeği verildi.Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan verilen bilgiye göre, iftar yemeklerinde çeşitli kültürel etkinlikler de katılımcılara sunuldu. Ayrıca etkinliklere katılan çocuklara oyuncakdağıtıldı.Açıklamada, 30 gün boyunca gönüllüler tarafından adanın dört bir yanında aralıksız devam eden etkinlikler kapsamında gönüllülük temasının tekrardan vurgulandığı belirtildi.(RU/ÖK)FOTOĞRAFLI