“kızılay Haftası Satranç Turnuvası” 18 Kasım Pazar Günü Ltb’de Yapılacak



Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Kızılay Haftası Satranç Turnuvası 18 Kasım Pazar günü Lefkoşa Türk Belediyesi’nde yapılıyor. Saat 10.00’da başlayacak turnuvada tempo 15 Dakika +10 Saniye eklemeli olacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), LTB Spor Kulübü ve KKTC Kızılay Derneği ile işbirliğinde düzenlenecek turnuvaya 16 Kasım Cuma günü saat 17.00’ye kadar başvuru kabul edilecek.

Turnuva, Yıldızlar (2004-2005-2006-2007 doğumlular), Küçükler (2008-2009-2010 doğumlular) ve Minikler ( 2011 - 2012 ve sonra doğanlar) olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB’nin 5. kat kafeteryasında yapılacak turnuvaya kayıtlar, hakemler tarafından alınacak.

Kayıtlar, hakemler Haluk Serhun Ramon (05338661759) ve Hasan Akgün’e (05338557442) yapılabilecek.

(AK/FEZ)



