Kızılay Derneği’nden Kızılay Haftası Etkinliği

Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, Kızılay Haftası kapsamında bisiklet sürme ve okçuluk etkinliği düzenledi.
Dernekten verilen bilgiye göre, dün Lefkoşa’da düzenlenen Bisiklet Halk Gezisi’nin ardından okçuluk etkinliği gerçekleştirildi.
KKTC Okçuluk Federasyonu işbirliğinde düzenlenen etkinlikte dereceye girenlere madalyalarını Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı Bülent Çıraklı takdim etti.
(RÇ/HÖ)
Dernekten verilen bilgiye göre, dün Lefkoşa’da düzenlenen Bisiklet Halk Gezisi’nin ardından okçuluk etkinliği gerçekleştirildi.
KKTC Okçuluk Federasyonu işbirliğinde düzenlenen etkinlikte dereceye girenlere madalyalarını Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı Bülent Çıraklı takdim etti.
(RÇ/HÖ)