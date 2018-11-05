banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
210.158
DOLAR
5.3505
STERLİN
6.9307
EURO
6.0958
Jeneratör çaldı, sattı, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
6 AY HAPİS YATACAK
Toplam 46 ay hapis cezası
TOPLAM 46 AY HAPİS CEZASI
Canbay tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Katile yardım etmekten yakalandılar
Katile yardım etmekten yakalandılar
banner282
Flaş Haber
DAÜ'de yangın
Kapat

Kızılay Derneği’nden Kızılay Haftası Etkinliği

Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, Kızılay Haftası kapsamında bisiklet sürme ve okçuluk etkinliği düzenledi. 

Kızılay Derneği’nden Kızılay Haftası Etkinliği

Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, Kızılay Haftası kapsamında bisiklet sürme ve okçuluk etkinliği düzenledi. 

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:55
Kızılay Derneği’nden Kızılay Haftası Etkinliği
Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, Kızılay Haftası kapsamında bisiklet sürme ve okçuluk etkinliği düzenledi. 

Dernekten verilen bilgiye göre, dün Lefkoşa’da düzenlenen Bisiklet Halk Gezisi’nin ardından okçuluk etkinliği gerçekleştirildi. 

KKTC Okçuluk Federasyonu işbirliğinde düzenlenen etkinlikte dereceye girenlere madalyalarını Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı Bülent Çıraklı takdim etti. 

(RÇ/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Kuzey Kıbrıs, Londra’da tanıtılıyor
Kuzey Kıbrıs, Londra’da tanıtılıyor
“kimlik Gelişimi – Bireysel Bütünlükten Toplumsal Bütünlük Ve Barışa Giden Süreç İle Bireysel Ve Toplumsal Yas” Konulu Seminer Düzenlendi
“kimlik Gelişimi – Bireysel Bütünlükten Toplumsal Bütünlük Ve Barışa Giden Süreç İle Bireysel Ve Toplumsal Yas” Konulu Seminer Düzenlendi
Uluslararası Final Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Törenle Açıldı
Uluslararası Final Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Törenle Açıldı
Kamu-sen: “47/2010 Sayılı Yasayla İlgili Önerimiz Komitede Görüşülecek”
Kamu-sen: “47/2010 Sayılı Yasayla İlgili Önerimiz Komitede Görüşülecek”
Devlet Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı
Devlet Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı
Tüketiciler Derneği'nden, Hükümete Stoklara El Koyma Çağrısı
Tüketiciler Derneği'nden, Hükümete Stoklara El Koyma Çağrısı
Çakıcı, Hükümeti Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Tedbir Almaya Davet Etti
Çakıcı, Hükümeti Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Tedbir Almaya Davet Etti
Arapköy’de Abdulgani Mirdat’a ait ikametgÂhta yangın
Arapköy’de Abdulgani Mirdat’a ait ikametgÂhta yangın
Canbay tutuksuz yargılanacak
Canbay tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim