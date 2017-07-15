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15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:21

Kızılay Yetkililerinden Din İşleri Başkanı Atalay’a Ziyaret

Kızılay Yetkililerinden Din İşleri Başkanı Atalay'a Ziyaret
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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ve Türk Kızılayı’ndan oluşan bir heyet) Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ı makamında ziyaret etti.

Din İşleri Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kızılay Derneği Başkanı Ahmet Ulubay’a ziyarette, Dernek Yetkilisi Şerife Tutku, Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Operasyon Müdürü Metin Kalender, Kan Bağışçısı Kazanımı Yetkilisi Eda Çetiner ve Medya Yetkilisi Begül Karadere eşlik etti.

Dernek yetkililerinin çalışmalarından ve projelerinden bilgiler aktardığı ziyarette, Metin Kalender “Kan Bağışçısı Kazanımı Projesi” adı altında bir proje yürüttüklerini, başarılı sonuçlar aldıklarını anlattı.

Türk Kızılay’ı ile KKTC arasında imzalanan protokol kapsamında KKTC “Kan Bağışçısı Kazanımı Projesi” ile ilgili bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Kalender, bu ziyarette de Din İşleri Başkanlığı ve Kızılay arasında konuyla ilgili ileriye dönük planlamaları ele aldıklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Talip Atalay ise, Kızılay’ın hem maddi hem de manevi anlamda çok önemli bir görevi yerine getirdiğine işaret ederek, Kuzey Kıbrıs Talasemiya Derneği ile imzaladıkları protokol çerçevesinde kan bağışı kampanyaları düzenlediklerini hatırlattı.

Atalay, Kızılay’la bu konularda ileriye dönük çalışmalarda işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti ve ziyaret için teşekkür etti.

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