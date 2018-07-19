Kızılay Derneği’nden Din İşleri Başkanlığı’na ziyaret...

ATALAY: “İNSANİ KONULARDA HER ZAMAN İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”



ÇIRAKLI: “PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE ŞEKİLLENECEK İŞBİRLİĞİMİZ DAHA VERİMLİ SONUÇLAR DOĞURACAK”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Bülent Çıraklı ve Türk Kızılay’ı Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep Günaydın, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ı ziyaret etti.

Din İşleri Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre ziyarette, Din İşleri başkan yardımcıları Fahrettin Öğdü ve Mustafa Küçük de hazır bulundu.

Din İşleri Başkanı Atalay, insani konularda her zaman işbirliğine hazır olduklarını söyleyerek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kızılay Derneği ile ortak iş yapmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Atalay, Din İşleri Başkanlığı ile Kızılay Derneği arasında imzalanacak protokolün verimli sonuç doğuracağına inanç belirtti.

ÇIRAKLI: “DİN İŞLERİ BAŞKANLIĞI İLE İYİ BİR İŞBİRLİĞİMİZ VAR”

Kızılay Derneği Başkanı Bülent Çıraklı, derneğin özelikle insani konularda çalışmalar yürüttüğünü söyleyerek, “Din İşleri Başkanlığı ile iyi bir işbirliğimiz var ve bu işbirliği bize önemli katkılar sağlamakta. Protokol çerçevesinde şekillenecek işbirliğimiz daha verimli sonuçlar doğuracak” dedi.

Dernek bünyesinde özellikle mülteci ailelerine ve çocuklarına destek verecek birim de oluşturulacağını söyleyen Çıraklı, bu birimde görev alacak doktorların gönüllülerden oluşacağını belirtti.

