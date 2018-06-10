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Kızılay Derneği tarafından ada genelinde ramazan gıda kolileri dağıtıldı
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Kızılay Derneği tarafından ada genelinde ramazan gıda kolileri dağıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Esentepe ve Dipkarpaz şubeleri tarafından ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine “zengin içerikli gıda kolisi” yardımında bulunuldu. 

Kızılay Derneği tarafından ada genelinde ramazan gıda kolileri dağıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Esentepe ve Dipkarpaz şubeleri tarafından ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine “zengin içerikli gıda kolisi” yardımında bulunuldu. 

10 Haziran 2018 Pazar 08:19
Kızılay Derneği tarafından ada genelinde ramazan gıda kolileri dağıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Esentepe ve Dipkarpaz şubeleri tarafından ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine “zengin içerikli gıda kolisi” yardımında bulunuldu. 
 

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIMLARI ULAŞTIRIYORUZ.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada; hali hazırda ülke genelinde sürdürülen Kızılay İftar Çadırları’na ek olarak, Kıbrıs Türk Halkının yardımlarıyla kaynak sağlanan gıda kolilerinin, gönüllük esasınca çalışan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ekiplerince ihtiyaç sahiplerine “yerinde hizmet prensibiyle” ulaştırıldığı belirtildi.
 

1000 İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYE ULAŞILDI

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Açıklamada, bu uygulama sayesinde 1000 ihtiyaç sahibi ailenin ihtiyaçlarının giderilerek sofralarının donatıldığı da kaydedildi.
 

KIZILAY OLARAK HER DAİM GÖNÜLDEN HALKIMIZIN YANINDAYIZ
Ayrıca; “Halkımızdan aldığımız desteği Kızılay Gönüllülerimizle beraber yine halkımıza yansıtıyoruz” açıklaması ile de gönüllülük mesajı bir kez daha vurgulanmış oldu.


 

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Son Güncelleme: 10.06.2018 11:28
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