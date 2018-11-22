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Kızılay'dan anlamlı bağış

Kızılay'dan anlamlı bağış

22 Kasım 2018 Perşembe 11:12
Kızılay'dan anlamlı bağış

Kızılay'dan anlamlı bağış

Kuzey Kıbrıs Türk kızılay Lefkoşa şubesi, önceki gün Kuğulu Park çevresinde ikamet eden ihtiyaçlı aileler için oyuncak, kitap ve kıyafet yardımında bulundu. Sabah saatlerinde başlayan bağış ulaştırma çalışmasında Lefkoşa şube başkanı sayın Fatma Aysönmez ve gönüllü Kızılay üyeleri hazır bulundu. 3 saat gibi kısa bir sürede 40 koli kışlık kıyafet ve ayakkabı ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Standları ziyaret eden ihtiyaç sahibi vatandaşlar kışlık kıyafet ihtiyaçlarını temin ettiler.

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