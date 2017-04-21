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21 Nisan 2017 Cuma 12:13

KIZI ÖLDÜRÜLEN ACILI BABA İSYAN ETTİ

Kızı öldürülen acılı baba isyan etti: 'Kızım 'asalak koca' kurbanı'

KIZI ÖLDÜRÜLEN ACILI BABA İSYAN ETTİ
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Gazimağusa’da kıskanç kocası Özgür Okumuş tarafından sokak ortasında bıçaklanarak vahşice öldürülen 25 yaşındaki Burcu Okumuş’un acılı babası Yaşar Akçakaya, kızının cenazesini alarak memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesine götürdü. Acılı baba, “Kızıma gözüm gibi baktım, bu evliliğine karşı çıktım, asalak kocası benim gönderdiğim parayla yaşıyordu” dedi.

Gazimağusa’da kıskanç kocası Özgür Okumuş tarafından sokak ortasında bıçaklanarak vahşice öldürülen 25 yaşındaki Burcu Okumuş’un acılı babası Yaşar Akçakaya, kızının cenazesini alarak memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesine götürdü. Acılı baba, “Kızıma gözüm gibi baktım, bu evliliğine karşı çıktım, asalak kocası benim gönderdiğim parayla yaşıyordu” dedi.
Baba Yaşar Akçakaya, cinayeti internetteki haber sitelerinden öğrendiğini belirterek, “Kızım bu caniyle 3 yıl önce bizim karşı çıkmamıza rağmen evlendi. Evlenmesine rağmen okuması için Kıbrıs’a gönderdim. Ben memurum, maaşımın büyük bölümünü kızıma gönderdim, asalak kocası da benim paramla yaşıyordu” diye konuştu.

ADALETİN PEŞİNDE KOŞACAĞIM

Cinayetin ardından kendini yaralayan ve hastanede tedavi altında bulunan Özgür Okumuş’un en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen baba Akçakaya, KKTC adaletine güvendiğini, hak ettiği cezayı almaması halinde kendilerinin adalet peşinde koşacağını söyledi.



ŞİİRDEKİ GİBİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Özgür Okumuş, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Burcu Okumuş’u öldürmeden önce sosyal medya hesabından “Ayten’in Sonu” adlı şiiri yayınlamış ve genç kadını şiirde anlatıldığı gibi bir kafenin önünde 6 yerinden bıçaklamıştı. Cinayetin ardından kendini de aynı bıçakla yaralayan Okumuş’un dün mahkemeye çıkarılması gerekiyordu. Hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis, muhtemel olayları engellemek amacıyla hayati tehlikeyi atlatan Okumuş’un mahkemeye çıkmasını erteledi. 
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