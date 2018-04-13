KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN KAVGA!

12.04.2018 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Yedidalga Halk Plajında, kız meselesinden yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu M.D.(E-24) ve M.A.(E-24) birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurmak sureti ile bir kavga etmişlerdir.

Akabinde saat 16:00 sıralarında, Gemikonağı’nda Salahi Mehmet Sokak üzerinde E.A.(E-23) kuzeni M.D.’yi darp ettiği gerekçesi ile başka bir şahsın kullanımında bulunan araçta yolcu olarak bulunan M.A.(E-24)’ya küfrettikten sonra konu araca elleri ve ayakları ile kasten ve kanunsuz olarak vurmak suretiyle aracın sağ ön kapı ve arka camını kırarak hasara uğratmıştır.

Olay sonrası E.A’nın üzerinde yapılan aramada tasarrufuna kanunsuz olarak taşıdığı bir adet bıçak bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.