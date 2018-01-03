Kız meselesi bar dağıttırdı

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da, Snap Bar isimli işyerine işletme sahibi ile kız meselesi yüzünden husumetli olmalarından ötürü kapısını kırarak içeri giren zanlılar Osman Kaya, Uğur Atay ve Reşat Kaya ortalığı dağıttıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklanan zanlılar dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlılar Osman Kaya, Uğur Atay ve Reşat Kaya’nın 1 Ocak tarihinde saat 05.00 raddelerinde, Lefkoşa'da Snap Bar isimli işyerine işletme sahibi ile husumetli olmalarından ötürü giriş kapısını kasten ve kanunsuz olarak kırıp içeriye girdiklerini ve bar içerisindeki muhtelif eşyaları ve ses sistemini kırdıklarını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyet üzerine bölgedeki kamera kayıtlarının incelendiğini ve zanlıların kimliğinin tespit edilmesi üzerine önceki gün zanlıların tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Hüseyin Ergüleç zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini belirterek soruşturmanın tamamlandığını ve uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek olan davalarında hazır olmasını sağalmak maksadı ile yurtdışına çıkışlarını yasaklanması haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmeleri koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.