Kiyed, Kamu Reformu İstedi, Tasarıyı Eleştirdi

ULUÇAY: “KOMİTE AŞAMASINDA ÖZEL SEKTÖRÜN DE GÖRÜŞÜ ALINACAK”Lefkoşa, 21 Haziran 18 (T.AK.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs İş İnsanları Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği (KİYED) üyelerini kabul etti.Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan KİYED Başkanı İsmail Sayı, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı ile ilgili görüş belirtme süresinin 25 Haziran’dan ileri bir tarihe uzatılmasını istedi, konu hakkında kendilerinin de görüşlerini sunmak istediklerini bildirdi.Meclis açıklamasına göre Sayı, yasada yer alan “reform” nitelendirimesini çok beğendiklerini ancak çalışmayı incelediklerinde, reform içeren unsurları tespit etmediklerini kaydetti.Sayı,dernek olarak konuyla ilgili yaptıkları çalışmaları ve görüşlerini içeren bilgileri de Uluçay’a takdim etti.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay da, ülkenin gelişmesinde özel sektörün katkısının çok büyük olduğuna işaret ederek, yatırımcı ve iş insanlarının biraraya gelerek ülkenin sorunları konusunda roller üstlenmelerini çok değerli bulduklarını belirtti.Üreterek ülkenin gelişimine katkı yapan iş insanlarının kamu reformu konusunda da önerilerinin mutlaka değerlendirileceğini vurgulayan Uluçay, bu anlamda kamu reformu yasasının komitede görüşülme aşamasında özel sektörün görüşlerinin de değerlendirleceğini ve KİYED ile birlikte sektör temsilcilerinin de komite toplantılarına davet edileceğini söyledi.(GUR) FOTOĞRAFLI