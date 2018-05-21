Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102869
ALTIN
188.003
DOLAR
4.5500
STERLİN
6.0947
EURO
5.3418
Maliye Bakanı Denktaş hastaneden taburcu oldu
DENKTAŞ TABURCU OLDU
Şüpheli hareketleri ele verdi
ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ
Lokmacı Kara Kapısı’nda tutuklandı
23 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282

KİYED: “TMK kararları için kaynak yaratılmalıdır”

Kıbrıs İş İnsanları Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği (KİYED),Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulma gayretlerini desteklediğini belirterek, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) ile ilgili olarak da “TMK kararları için kaynak yaratılmalıdır” dedi.

KİYED: “TMK kararları için kaynak yaratılmalıdır”

Kıbrıs İş İnsanları Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği (KİYED),Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulma gayretlerini desteklediğini belirterek, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) ile ilgili olarak da “TMK kararları için kaynak yaratılmalıdır” dedi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 06:45
KİYED: “TMK kararları için kaynak yaratılmalıdır”

Kıbrıs İş İnsanları Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği (KİYED),Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulma gayretlerini desteklediğini belirterek, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) ile ilgili olarak da “TMK kararları için kaynak yaratılmalıdır” dedi.

KİYED Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Başkan İsmail Sayı, çözüm sürecinin nasıl gelişeceği veya nasıl sonuçlanacağını öngörmenin bugün için mümkünolmadığını, sonuç yada çözüm modeli ne olursa olsun Kıbrıslı Türklerin kendi yaşamlarını iyileştirecek her adımı gecikmeden atmaları gerektiğini ifade etti.

Mülk sorununun çözümünün Kıbrıs sorununun çözümüne çok ciddi olumlu katkı yapacağını belirten Sayı, uluslararası tanınmış Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) çalışmalarını devam ettirmesine ve kararlar üretmesine rağmen, TMK sonrası icraatıntatminkâr olmaktan uzak olduğunu savundu.

Bu yetersizliğin ana nedeninin mali kaynak eksikliği olduğunu kaydeden Sayı, kaynak sorununun aşılması için tüm siyasilerin, durumun aciliyetini ve önemini kavrayarak, diğer düşünce, görüş ve ideolojilerdeki ayrışmalarını bir kenara bırakıp, sonuç alıcı ve hızlı bir çalışma içine girmelerinin Kıbrıs Türkleri için hayati önem taşıdığının altını çizdi.Sayı şöyle devam etti:

banner277

“Hükümetimizin ve meclisimizdeki tüm siyasilerin, siyasi rozetlerini bu konu için bir kenara bırakarak Taşınmaz Mal Komisyonunu destekleyecek, mali yapısını güçlendirecek yasal düzenlemeler için hızla ve acilen çalışmaları gerekmektedir.

Sorunu kamuoyunun gündemine getirmeyi bir görev olarak kabul ediyor, geleceğimiz için TMK’nın güçlendirilmesi konusunda, halkımıza siyasilere baskı yapmalarını ve onları cesaretlendirmelerini önemle tavsiye ederiz.

KİYED olarak sorunun çözümüne katkı koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha beyan ederiz.”

 

Son Güncelleme: 21.05.2018 10:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21 Mayıs 2018 Pazartesi Ek Gündem
21 Mayıs 2018 Pazartesi Ek Gündem
Kktc’de Organ Nakli…2014 Yılında Geçen Yasadan Bugüne 25 Organ Nakli Gerçekleştirildi
Kktc’de Organ Nakli…2014 Yılında Geçen Yasadan Bugüne 25 Organ Nakli Gerçekleştirildi
Meteoroloji Dairesi Toz Zerreciklerine Karşı Halkı Uyardı!
Meteoroloji Dairesi Toz Zerreciklerine Karşı Halkı Uyardı!
Meclis Genel Kurulu Toplandı!
Meclis Genel Kurulu Toplandı!
CTP Değirmenlik Belediye Başkan Adayı Karavezirler Cihangir Köy Kadın Kursunu Ziyaret Etti!
CTP Değirmenlik Belediye Başkan Adayı Karavezirler Cihangir Köy Kadın Kursunu Ziyaret Etti!
Elcil: “Stabil Para Birimine Geçmeyi ve Çalışanlara 2 Ayda Bir Hayat Pahalılığı verilmesini Talep Ediyoruz”
Elcil: “Stabil Para Birimine Geçmeyi ve Çalışanlara 2 Ayda Bir Hayat Pahalılığı verilmesini Talep Ediyoruz”
Vedia Barut Mezarı Başında Anıldı!
Vedia Barut Mezarı Başında Anıldı!
“Genç Sanatçılar Resim Yarışması” için başvuru süresi 25 Mayıs Cuma günü sona erecek"
“Genç Sanatçılar Resim Yarışması” için başvuru süresi 25 Mayıs Cuma günü sona erecek"
Gençlik ve Spor Bayramı Taekwando Judo şampiyonası
Gençlik ve Spor Bayramı Taekwando Judo şampiyonası
Kemal Paralik Ltd. resim yarışması sonuçları
Kemal Paralik Ltd. resim yarışması sonuçları

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim