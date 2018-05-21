KİYED: “TMK kararları için kaynak yaratılmalıdır”

Kıbrıs İş İnsanları Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği (KİYED),Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulma gayretlerini desteklediğini belirterek, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) ile ilgili olarak da “TMK kararları için kaynak yaratılmalıdır” dedi.



KİYED Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Başkan İsmail Sayı, çözüm sürecinin nasıl gelişeceği veya nasıl sonuçlanacağını öngörmenin bugün için mümkünolmadığını, sonuç yada çözüm modeli ne olursa olsun Kıbrıslı Türklerin kendi yaşamlarını iyileştirecek her adımı gecikmeden atmaları gerektiğini ifade etti.



Mülk sorununun çözümünün Kıbrıs sorununun çözümüne çok ciddi olumlu katkı yapacağını belirten Sayı, uluslararası tanınmış Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) çalışmalarını devam ettirmesine ve kararlar üretmesine rağmen, TMK sonrası icraatıntatminkâr olmaktan uzak olduğunu savundu.



Bu yetersizliğin ana nedeninin mali kaynak eksikliği olduğunu kaydeden Sayı, kaynak sorununun aşılması için tüm siyasilerin, durumun aciliyetini ve önemini kavrayarak, diğer düşünce, görüş ve ideolojilerdeki ayrışmalarını bir kenara bırakıp, sonuç alıcı ve hızlı bir çalışma içine girmelerinin Kıbrıs Türkleri için hayati önem taşıdığının altını çizdi.Sayı şöyle devam etti:



“Hükümetimizin ve meclisimizdeki tüm siyasilerin, siyasi rozetlerini bu konu için bir kenara bırakarak Taşınmaz Mal Komisyonunu destekleyecek, mali yapısını güçlendirecek yasal düzenlemeler için hızla ve acilen çalışmaları gerekmektedir.Sorunu kamuoyunun gündemine getirmeyi bir görev olarak kabul ediyor, geleceğimiz için TMK’nın güçlendirilmesi konusunda, halkımıza siyasilere baskı yapmalarını ve onları cesaretlendirmelerini önemle tavsiye ederiz.KİYED olarak sorunun çözümüne katkı koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha beyan ederiz.”