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KİYED Kamu Reformu’nu Eleştirdi!

Kıbrıs İş İnsanları Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği (KİYED) “Kamu Reformu” diye adlandırılan “Kamu Görevlileri Yasası”nda öngörülen düzenlemelere eleştiriler getirdi.

KİYED Kamu Reformu’nu Eleştirdi!

Kıbrıs İş İnsanları Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği (KİYED) “Kamu Reformu” diye adlandırılan “Kamu Görevlileri Yasası”nda öngörülen düzenlemelere eleştiriler getirdi.

22 Haziran 2018 Cuma 10:33
KİYED Kamu Reformu’nu Eleştirdi!

Kıbrıs İş İnsanları Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği (KİYED) “Kamu Reformu” diye adlandırılan “Kamu Görevlileri Yasası”nda öngörülen düzenlemelere eleştiriler getirdi.
KİYED Başkanı İsmail Sayı konuyla ilgili yazılı açıklamasında, taslağı hazırlanan yasa hakkında “Anlaşıldığı kadarı ile temel felsefe ihmal edilerek, ağırlıklı olarak kamuda görevli kesim temsilcilerinin görüş ve önerilerine göre şekillendi, kamu dışında hizmet bekleyen ve kamuyu vergileri ile ayakta tutan yurttaşlar ihmal edildi” ifadelerini kullandı. 
Devletin daha verimli çalışması gerektiğini kaydeden Sayı, “Vergi veren, yaşamından özveri ile kaynak aktaran kamu dışındaki yurttaşların, vergileri karşılığı beklediği hizmet nitelik ve nicelik olarak tatminkar olmaktan çok uzaktır. Eğitimden, sağlığa, alt yapıdan çevreye kadar her alanda doğrudan devletten beklenen hizmet, yatırım ve denetim yetersizdir. Kamu reformu bunun için olmalıdır” dedi.
Kamunun daha az kaynak tüketmesi gerektiğini söyleyen Sayı, şöyle devam etti:
“KKTC’de bütçenin diğer ülkelere göre abartılı bir oranı yalnızca kamu çalışanı tarafından tüketilmektedir (yüzde 85). Sanki ortaçağ aristokrasi sınıfı gibi devletin kamu çalışanı için var olduğu algısı yaratılmış, hizmet bekleyen vatandaşa tepeden bakan davranış yerleşmiştir. Kamu reformu bunu düzeltmelidir.”
Milli gelirden alınan pay oranlarında kamu özel sektör dengesizliği bulunduğu ve bunun düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Sayı şunları kaydetti:
“Özel sektörde hem iç rekabet hem de dış rekabet ile dengelenen ücretler ve mal hizmet bedelleri teknoloji, verimlilik ve ölçeğimizin gerçeği olarak oluşur. Çalışma disiplini ve niteliği düşük özel sektör birimleri ekonomik eylemini sürdüremez, doğal seleksiyon ile ortadan kalkar. Buna karşılık, tekel olarak üretilen kamu hizmetlerinde, kalitesiz hizmet, disiplinsiz çalışma ortamına rağmen, yurttaşın memnuniyetsizliğini dikkate almadan, üstelik hizmet bedeli olarak uçuk düzeyde ödeme ve haklarla yaşamını sürdürür.

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Sonuçta sektörler arasında kazanılan haklarda ortaya çıkan adaletsiz ve abartılı oran sapması ekonomimizde üretme şevkini ve heyecanını ortadan kaldırır. Kamu reformu adaletsizliği düzeltmeli, dengesizliğin daha da artmasına izin vermemelidir.
Kamu – özel sektör arasında serbest geçişe imkan verecek şekilde var olan her türlü imtiyazlı kast sınıfı tarzı sistem terk edilmelidir. Yeterlilik temelinde çalışma hayatı özel sektörden kamuya, kamudan özel sektöre geçişlere uygun olmalı, sosyal haklar ve kıdem anlamında süreklilik korunmalıdır.
Kamu reformunda, ‘yurttaş memnuniyeti ve refahı’ ulaşılacak ana hedef olmalıdır: Bu nedenle kamuda çalışanlardan daha çok, hizmet bekleyen kesimlerin temsilcileri ile kamu reformu konuşulmalıdır. Batan bir KİTde çalışanların kamuya alınması yetmezmiş gibi, önceki şirkette geçen süreleriyle ilgili çıkarlarına gösterilen titizlik, özel sektöre ve esnafa gösterilmemektedir.
E-Devlet ve teknoloji kullanımı Kamu Reformu’nda yer almalıdır: Değişen ve gelişen teknolojilerle iş yapma şekli ve verimliliği değişti ve değişim sürmektedir. Eski kadro anlayışından çıkılmalıdır. Kademe ve sınıf ilerlemesi; yalnızca kadronun işgal edilme süresine göre değil, beceri, sürekli eğitim, performansa dayalı olarak, yenilenmeye, gelişmeye motive edici olmalıdır. Kazanılmış haklar ve statüko korumacılığı üzerine kurulu bugünkü düzen ile kamu reformu yapılamaz.”
Kamu reformunun her kesimin görüşleri alınarak hazırlanması gerektiğini dile getiren Sayı hükümeti şu adımları atmaya davet etti:
“Hükümeti, devletin merkezinde güçlü bir yönetim kapasitesi oluşturmaya; sağlık ve benzeri kamu hizmetlerine erişimi artırmaya; eğitim ve benzeri kamu hizmetlerinin kalitesini artırmaya; yatırımcı ve iş insanına verilen hizmetlerin kalitesini ve etkinliğini artırıp, bürokrasiyi azaltamaya; adalet ve enerji gibi hizmetlerin etkinliğini artırıp, maliyetlerini düşürmeye; bu öncelikli hedefleri bütünleyecek şekilde kamunun ve kamu çalışanlarının kapasitesini, kalitesini ve itibarını artırmak maksadıyla Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılacak değişiklikleri doğru zeminde ele almaya davet ederiz.”
 


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Son Güncelleme: 22.06.2018 14:18
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