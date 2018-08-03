KİYED, Bakan Çeler’in Güney Kıbrıs Havalimanından Seyahat Etmesini Eleştirdi!

Kıbrıs İş İnsanları Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği (KİYED) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in Güney Kıbrıs’taki havalimanını kullanarak seyahat etmesini eleştirdi.



Dernekten yapılan açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in Kıbrıs Türkü’nün verdiği eşitlik ve varoluş mücadelesi ile limanlarla ilgili ambargolara karşı uğraşlarını yok sayıp resmi görevi devam eden bir devlet adamı iken Güney Kıbrıs havalimanını kullanarak seyahat etmesinin kabul edilebilir bir davranış olmadığı” savunuldu.



Dernek, “Bakan Çeler’in tüm geçmişi yok sayarak, 60 yıllık uğraşları göz ardı etmesi, Güney Kıbrıs havalimanını kullanarak ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ pasaportu ile seyahat etmesini yadırgadığını” belirtti.

