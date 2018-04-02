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KİÜ’dan Çanakkale Zaferi Şehitlerini Anma ve Şiir Konferansı; “Çanakkale’yi Kıbrıs’tan Hissetmek”

Kıbrıs İlim Üniversitesi, Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı dolayısı ile Genç Liderler Kulübü tarafından düzenlenen “Çanakkale Şehitlerini Anma ve Şiir Konferansı gerçekleşti.

KİÜ’dan Çanakkale Zaferi Şehitlerini Anma ve Şiir Konferansı; “Çanakkale’yi Kıbrıs’tan Hissetmek”

Kıbrıs İlim Üniversitesi, Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı dolayısı ile Genç Liderler Kulübü tarafından düzenlenen “Çanakkale Şehitlerini Anma ve Şiir Konferansı gerçekleşti.

02 Nisan 2018 Pazartesi 22:21
KİÜ’dan Çanakkale Zaferi Şehitlerini Anma ve Şiir Konferansı; “Çanakkale’yi Kıbrıs’tan Hissetmek”
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KİÜ’dan Çanakkale Zaferi Şehitlerini Anma ve Şiir Konferansı; “Çanakkale’yi Kıbrıs’tan Hissetmek”

Kıbrıs İlim Üniversitesi, Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı dolayısı ile Genç Liderler Kulübü tarafından düzenlenen “Çanakkale Şehitlerini Anma ve Şiir Konferansı gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Çanakkale’de ve coğrafyamızda şehitlerimizi anmak amacıyla, KİÜ konferans salonunda gerçekleşen anma töreni, program akışında Saygı Duruşu ile başlayıp İstiklal Marşı ile açıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel’in yaptığı açılış konuşması sırasında duygulu anlar yaşayan Rektör ve öğrenciler 103 yıl önce yaşanılan zorlu zaferin şehitlerini saygı, minnet ve şükranla andılar. Ardından Çanakkale Savaşı’nın belgeseli izletildi.

Akademisyen Yrd.Doç.Dr. Hayrettin Parlakyıldız’ın 18 Mart Deniz Zaferi ile ilgili “Çanakkale’yi Kıbrıs’tan Hissetmek” adlı sunumunda Çanakkale’de zorluk ve yokluk içinde, fakat gerçek milliyetçilik duygusunu hisseden, birlik duygusu ile bir Destan yazan şehitlerin hikayesini anlatarak, bu zafer sayesinde biz Türkiye’yiz ve biz Kıbrıs’ız diye sözlerini sürdürdü. Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Destanı” ve Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Çanakkale Şehitlerine” isimli şiirlerini okudu.

Ardından Öğrenci Birliği Konsey Başkanı ve PDR öğrencisi Feyza Öztürk, Çanakkale Destanı şiirini okuduktan sonra, Hukuk Fakültesi öğrencileri Gizem Sarıaslan “ Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Çanakkale Destanı” adlı şiirini, Efe Bakioğlu “Necmettin Halil Onan’ın Dur Yolcu” şiirini ve son olarak Arif Karaca “Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitleri Destanı”nı adlı şiirlerini duygu dolu bir anlatımla dile getirerek katkı koydular.

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