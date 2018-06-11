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KİÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi!

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

KİÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi!

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 17:08
KİÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi!


Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
KİÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Kıbrıs İlim Üniversitesi Onursal Başkanı Dr. Mustafa Aydın, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere başarılar diledi ve ailelerin çocukları okusun diye yaptıkları fedakarlıkların her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel de, eğitim sektörünü de diğer sektörler gibi başarıya ulaştıran en önemli unsurun sahip olduğu insan kaynaklarının, akademisyenlerinin kalitesi olduğunu kaydetti.

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Göksel, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin son derece yüksek seviyede ekip ruhunu yakalamış akademisyenleri ile birlikte en mükemmel sonuçları elde etmekte güçlük çekmeyeceğini de dile getirdi.
Öğrencilere de seslenen Göksel, “ Burada aldığınız eğitimi ileriki yaşam yolunuzda tek tek kullanacaksınız, ancak okulun bitmesi ile sorunların bittiği sanmayın unutmayın çalacağınız her kapıda sizinle beraber, o kapıyı çalacak üç beş kişi daha olacaktır, onlarla rekabet ederek o kapıdan içeri girmeyi başarmak zorundasınız” dedi.
KİÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş ise, mezunlara seslenerek mezuniyetin bir bitiş değil başlangıç olduğunu belirtti ve “Tüm dünyaya tecrübelerimizi öğrendiklerimizi haykırmak sadece aldığımız eğitimle gerçekleşmiyor artık dünya çok farklı çok farklı kuralların işlendiği, yönettiği yönetildiğiniz bir anlayışla hareket ediyor” dedi.
Mezun olan öğrenciler diplomalarını aldıktan sonra keplerini atarak mezuniyet coşkusunu yaşadılar.Ardından mezuniyet balosuna geçildi.
 

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Son Güncelleme: 11.06.2018 20:30
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