Kıbrıs İlim Üniversitesi Akut Kulübü öğrencileri Uluslararası Eğitim Kampına Hazır...

KİÜ Akut Kulübü Öğrencileri temel eğitimlerini tamamladı.

Sivil Savunma ve Teşkilat Başlanlığı Girne Bölgesi Koordinatörlüğü’nde yürütülen Akut arama kurtarma eğitimlerinde 12 kişilik takımımız, ilk etapta; ilk ve acil yardım eğitimlerini alarak, ip bağlama eğitimi, 12 metrelik tırmanma ve iniş engeli eğitimi, sedye bağlama emniyete alma ve sedyeyi 12 mtr kuleye çıkarma - indirme eğitimlerini aldılar. Son eğitimi takiben, parkurda beton engeli, tahta engeli, tel engeli aşılarak yaralı kurtarma eğitimlerini tamamladılar.

Akut Uluslararası Eğitim Kampına birçok ülkeden katılacak olan Akut Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte Kıbrıs İlim Üniversitesi Akut Öğrencileri de katılmaya hak kazanmıştır. Öğrencilerimiz 25 - 30 Nisan tarihlerinde yarışmaya katılarak Üniversitemizi temsil edeceklerdir.