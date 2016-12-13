Kıtuyad Yarın Panel Düzenleyecek

Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği, yarın Lefkoşa’da “KKTC-TC İlişkilerinde Basının Rolü ve Değişen Turizm Algısı” konulu panel düzenliyor. Merit Lefkoşa Hotel’de gerçekleşecek panel saat 09.30’da başlayacak.

Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği, yarın Lefkoşa’da “KKTC-TC İlişkilerinde Basının Rolü ve Değişen Turizm Algısı” konulu panel düzenliyor. Merit Lefkoşa Hotel’de gerçekleşecek panel saat 09.30’da başlayacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, panele, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’na üye Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Heyeti ve Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği yönetimi de katılacak.

Etkinlikte yarıca, Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği’nin Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’na resmi üyeliği de gerçekleşecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinliğe, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’ın de katılması bekleniyor.

Hasan Hastürer moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Kerem Köfteoğlu, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ve Kıbrıs Gazetesi Köşe Yazarı Ahmet Tolgay sunum yapacak.