Kıtuyad Basın Günü Nedeniyle Mesaj Yayınladı

Kıbrıs Turizm Yazarları Derneği (KITUYAD) Genel Sekreteri Birol Bebek, Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete olan Saded’in yayın hayatına başladığı günün yıldönümü olarak kutlanan Basın Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Kıbrıs Turizm Yazarları Derneği (KITUYAD) Genel Sekreteri Birol Bebek, Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete olan Saded’in yayın hayatına başladığı günün yıldönümü olarak kutlanan Basın Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Bebek yayınladığı mesajda, yokluklar arasında hayatta kalmaya çalışan gazeteler ve bu gazetelerde hak ettiğinin çok daha azıyla geçinmeye çalışan gazetecilerin, Saded’ten 127 yıl sonrasında da aynı sorunların içinde bulunduğuna vurgu yaptı.

“Bildik cümleler alışıla gelmiş temenniler ile geçiştirilen bugün aslında gazetecilerin, gazetelerin sorunlarını hatırlatmanın da günü” diyen Bebek basının sorunlarına dikkat çekti.

Uzun süredir ekonomik güçlükler içinde yayın hayatına devam eden gazetelerin bugün hala aynı sorunlarla boğuştuğu ve bu sorunlar nedeniyle ‘güc’e bağlı olarak ayakta kalmaya çalışan basın kuruluşlarında gazetecilerinde aynı sorunlardan muzdarip olduğunu belirtti.

“SİYASİ PARTİ, İŞ ADAMINA BAĞLI OLMADAN YAYIN YAPAN GAZETE YOK GİBİ”

“Bu şartlarda özgürlükten dem vurmaya gerek bile yok. Özgürlük; kuruluşların ekonomik gücü ile eş anlam taşıyor. Bugün bir siyasi partiye, iş adamına bağlı olmadan yayın yapan gazete yok gibi. İşvereni güçlü olmayan gazetenin çalışanının da gelecek endişesiyle iş yapmaya çalıştığını düşünerek, gelecekte ekonomik açıdan çok daha güçlü, çok daha özgür, çok daha bağımsız bir ‘basın günü’ hayal ediyoruz” diyen Bebek, temennilerle değil, KKTC basınının ayakta kalması açısından projelerin hayat bulması umuduyla KKTC Basın Günü’nü kutladığını kaydetti.