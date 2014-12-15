KITREB: “Yasal Olarak Rehberlik Yapmaya Yetkisi Olmayan Kişilerin Rehberlik Yapması Yasaya Aykırı”

“ŞAHAP AŞIKOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK



Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Turizm Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun imzalayıp müze ve ören yerlerine dağıtımını yaptığını savunduğu “yasal olarak rehberlik yapmaya yetkisi olmayan kişilerin rehberlik yapması için kolaylık gösterilmesi” yönündeki yazının, KITREB ve KITSAB yasasına aykırı olduğunu ileri sürdü ve Aşıkoğlu hakkında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

KITREB Başkanı İbrahim Altıner yazılı açıklamasında, altı sene önce KITREB Yasası’nın hayata geçmesinin KITREB üyeleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandığını, rehberlerin yıllardır bekleyen sorunlarının çözümü için umut yarattığını kaydetti ve “Ancak zaman içerisinde yasayı yürütmekle görevli Turizm Bakanlığı bürokratlarının yasanın işleyişi ile ilgili gerekli hassasiyeti gösterememesi beraberinde sorunların çözümsüz kalmasını getirmiştir” dedi.

Yasaları yürütmekle mükellef olan bir makamın yasaların çiğnenmesi yönünde taraf olmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Altıner, “Ayrıca, Birliğimiz ile birlikte yasal olarak rehberlik yapmaya yetkisi olmayan kişilerin tespit edilmesi ile ilgili olarak görevini yerine getirmeyen Şahap Aşıkoğlu hakkında Fasıl 154 Ceza Yasası tahtında görevini kötüye kullanması sebebiyle 11/12/2014 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde suç duyurusunda bulunduk. KITREB in görevi, mesleği korumaktır. Bunun için mücadelemizi her platformda vereceğiz. Müsteşar gibi atanmış bir mevkiinin görevi yasaları uygulamaktır. Hiç kimse yasaların üzerinde değildir. Aşıkoğlu söz konusu uygulamaları ret etmemektedir. Bu bağlamda, polise yapılan şikayetin takipçisi olacağımızı ve bu tür uygulamaların devam etmesi halinde gerekli olan diğer hukuki işlemleri de yapacağımızın altını çizeriz” ifadelerini kullandı.