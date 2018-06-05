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KITREB, yasa tasarısını protesto için Meclis önünde eylem yapacak

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB),  geçen hafta Meclis Komitesi’ne gelen  ve antidemokratik olduğunu iddia ettiği  Turizm ve Seyahat Acenteleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı  protesto için perşembe günü 09.00-12.00  saatleri arasında  Meclis önünde eylem yapacağını duyurdu.

KITREB, yasa tasarısını protesto için Meclis önünde eylem yapacak

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB),  geçen hafta Meclis Komitesi’ne gelen  ve antidemokratik olduğunu iddia ettiği  Turizm ve Seyahat Acenteleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı  protesto için perşembe günü 09.00-12.00  saatleri arasında  Meclis önünde eylem yapacağını duyurdu.

05 Haziran 2018 Salı 07:54
KITREB, yasa tasarısını protesto için Meclis önünde eylem yapacak

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB),  geçen hafta Meclis Komitesi’ne gelen  ve antidemokratik olduğunu iddia ettiği  Turizm ve Seyahat Acenteleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı  protesto için perşembe günü 09.00-12.00  saatleri arasında  Meclis önünde eylem yapacağını duyurdu.

KITREB Başkanı Yusuf Nida tarafından  yapılan yazılı açıklamada, tasarının;  KITREB ile istişare edilmeden “yangından mal kaçırırcasına” Meclis Komitesi’ne getirildiği  ileri sürülerek, tasarı ile;  3 ayrı yasada açıkça belirtilmiş olan  transferlerde kokartlı rehber bulundurulması hakkının ellerinden alınmak istendiği iddia edildi.

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Açıklamada , “KITREB'i hiçe sayarak Meclis Komitesine götürülen bu anti-demokratik yasa tasarısının olası kabulü bizi oldukça kaygılandırmaktadır” denildi.

Tasarının 7 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Komite’de yeniden görüşüleceği kaydedilerek, aynı gün 09.00-12.00 saatleri arasında  KITREB üyesi kokartlı rehberlerin  Meclis önünde protesto eylemi yapacağı bildirildi.

 

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Son Güncelleme: 05.06.2018 11:10
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